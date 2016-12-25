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أخبار عربية وعالمية زلزال يقوة 7.7 يضرب جنوب تشيلي وتحذير من تسونامي قريب

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زلزال يقوة 7.7 يضرب جنوب تشيلي
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زلزال يقوة 7.7 يضرب جنوب تشيلي وتحذير من تسونامي قريب

أصدر المركز الأمريكى للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) فى المحيط الهادئ تحذيرا لمناطق تقع فى نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2016-12-25 18:39:52 A A

أفادت مصادر بأنّه: "ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق نحو 15 كيلومترا، جنوب غرب بويرتو مونت فى جنوب تشيلى اليوم الأحد" بحسب المصادر.

هذا وأصدر المركز الأمريكى للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) فى المحيط الهادئ تحذيرا لمناطق تقع فى نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال، من وقوع تسونامي في المنطقة هناك، ليأخذ السكان احتياطاتهم.

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