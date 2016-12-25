زلزال يقوة 7.7 يضرب جنوب تشيلي وتحذير من تسونامي قريب

أصدر المركز الأمريكى للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) فى المحيط الهادئ تحذيرا لمناطق تقع فى نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال

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أفادت مصادر بأنّه: "ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق نحو 15 كيلومترا، جنوب غرب بويرتو مونت فى جنوب تشيلى اليوم الأحد" بحسب المصادر.

هذا وأصدر المركز الأمريكى للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) فى المحيط الهادئ تحذيرا لمناطق تقع فى نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال، من وقوع تسونامي في المنطقة هناك، ليأخذ السكان احتياطاتهم.