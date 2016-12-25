الناصرة والقضاء تشييع جثمان الدكتور عبد القادر الحسيني في الناصرة
تشييع جثمان الدكتور عبد القادر الحسيني ضحية اطلاق النار في الناصرة
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شيع المئات من سكان مدينة الناصرة والقضاء عامة وعائلة الحسيني خاصة ابنها الدكتور لمأسوف على شبابه عبد القادر محمود الحسيني (32 عاما) ، ضحية العنف المستشري في المجتمع العربي، والذي انتقل الى جوار ربه رميًا بالرصاص يوم الجمعة الفائت. هذا وانطلق موكب الجنازة من منزل والده الكائن في حي الكروم حيث تمت الصلاة على روحه، في مسجد خالد بن الوليد، ومن ثم سار الموكب نحو المقبرة الفوقا بجانب مستشفى الانجليزي ووارى جثمانه الثرى .
وكان المرحوم الشاب عبد القادر حسيني طالب طب يدرس في المانيا وكان قد عاد الى البلاد لقضاء عطلة مع عائلته والعودة لاستكمال تعليمه الجامعي ، الا انه قتل واصيب شقيقه الذي مازال يرقد في المستشفى في حالة خطرة، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين حتى اللحظة.
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