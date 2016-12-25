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السلطات المحلية اخبار المجالس خلال زيارتها الميدانية للمدينة: مديرة لواء المركز تصف الطيرة بلؤلؤة اللواء

السلطات المحلية

المثلث الجنوبي مديرة لواء المركز تزور مدينة الطيرة
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خلال زيارتها الميدانية للمدينة: مديرة لواء المركز تصف الطيرة بلؤلؤة اللواء

جاء في البيان:

بعد الترحيب بالوفد قامت ادارة البلدية وعلى رأسها رئيس البلدية بمرافقة وفد وزارة الداخلية في جولة استطلاعية على بعض المشاريع والطرقات التي نُفذت في المدينة

 شكر رئيس بلدية الطيرة مديرة اللواء على تعاونها وزيارتها هذه التي تهدف إلى تطوير الطيرة والسير بها قدماُ على الأمام، وعبّر عن سعادته للانطباع الايجابي الذي تركته زيارتها في المدينة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-25 13:22:42 A A

عمّم حارث عيسى - بلدية الطيرة بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، وجاء فيه:"استقبل رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي والقائم بأعماله المحامي سامح عراقي، صباح الاثنين 19.12.2016، مديرة لواء المركز في وزارة الداخلية السيدة روت يوسف مع الوفد المرافق لها، وذلك بحضور د. عبد الرحمن قشوع مدير عام البلدية، السيد حسام سلطان وكيل الرئيس، السيد بسام ناصر مهندس البلدية، السيد يوسف خاسكية محاسب البلدية، والسيد خالد عراقي مراقب البلدية".


خلال الزيارة
وزاد البيان:"بعد الترحيب بالوفد قامت ادارة البلدية وعلى رأسها رئيس البلدية بمرافقة وفد وزارة الداخلية في جولة استطلاعية على بعض المشاريع والطرقات التي نُفذت في المدينة. حيثُ قاموا بزيارة شارع يافا وشارع المشروع وشوارع الـ24 الجنوبي التي تمّ الانتهاء من تنفيذها، والمقطع الأخير منه الذي يجري العمل على إنهائه قريباً ليصبح عصباً مهماً يربط غرب المدينة بشرقها، كما وشملت الزيارة الاطلاعية مبنى الصالة الرياضية الذي يتمّ بناؤه بجانب المدرسة الثانوية على شارع المشروع.
وقد قام رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي بتقديم شرح مفصل حول تلك المشاريع والاعمال امام الوفد، حيثُ أعربت مديرة لواء المركز السيدة روت يوسف عن سعادتها البالغة بهذه الصورة التي رأتها في المدينة، واصفةً الطيرة بأنها "لؤلؤة اللواء" ومُشيدةً ببلدية الطيرة التي تعمل وتشرف على انجاز هذه المشاريع، وقد وعدت السيّدة يوسف بالمساعدة وتقديم الهبات من الوزارة من أجل دعم وتطوير مدينة الطيرة".

وأضاف البيان:"بعد الجولة عُقدت جلسة خاصة في مبنى البلدية بحضور رئيسها المحامي مأمون عبد الحي، قدّم فيه محاسب البلدية السيد يوسف خاسكية تقريراً تفصيلياً عن انجازات البلدية المالية، وسد الديون والتوازن التي تقوم به ادارة البلدية بالنسبة للميزانيات. وقد شكر رئيس بلدية الطيرة مديرة اللواء على تعاونها وزيارتها هذه التي تهدف إلى تطوير الطيرة والسير بها قدماُ على الأمام، وعبّر عن سعادته للانطباع الايجابي الذي تركته زيارتها في المدينة والذي يُعد مُحفزاً اضافياً لمتابعة مسيرة التقدم والعمران وتطوير البلد بما يناسب مكانتها في المنطقة.
كما وعبّر المحامي سامح عراقي القائم بأعمال الرئيس عن رضاه وتفاؤله لزيارة مديرة اللواء التي أخذت انطباعاً جيداً من خلال جولتها ومشاهداتها الميدانية في المدينة، مؤكداً الاستمرار ومتابعة هذه المسيرة التطويرية التي تقوم بها ادارته، بمزيد من المشاريع الضخمة واهمها هدم مباني الشيكونات وتنفيذ مشروع بارك الطيرة بشارع المشروع"، إلى هنا البيان.

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