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خلال زيارتها الميدانية للمدينة: مديرة لواء المركز تصف الطيرة بلؤلؤة اللواء

جاء في البيان:

بعد الترحيب بالوفد قامت ادارة البلدية وعلى رأسها رئيس البلدية بمرافقة وفد وزارة الداخلية في جولة استطلاعية على بعض المشاريع والطرقات التي نُفذت في المدينة

شكر رئيس بلدية الطيرة مديرة اللواء على تعاونها وزيارتها هذه التي تهدف إلى تطوير الطيرة والسير بها قدماُ على الأمام، وعبّر عن سعادته للانطباع الايجابي الذي تركته زيارتها في المدينة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2016-12-25 13:22:42 A نشر: 2016-12-25 13:22:42 A