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أخبار محليات حريق كبير في معامل تكرير البترول في حيفا وطواقم الإطفاء تهرع للمكان

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حيفا والمنطقة حريق كبير في مصانع تكرير البترول في حيفا
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حريق كبير في معامل تكرير البترول في حيفا وطواقم الإطفاء تهرع للمكان

لوبا السمري الناطقة بلسان السمري: 

قامت الشرطة بإغلاق عدة طرق وبما شمل الشوارع الآتية: شارع رقم 4 بالمقطع من ليف همفراتس حتى اريية شنكار، شارع رقم 22 لإتجاة الشمال من محول الطرقات الواصل مع طريق رقم 75

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-25 10:00:01 A A

عمم كايد ظاهر المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الأحد، جاء فيه: أنّ حريقا كبيرا قد شب في خزانات مصانع تكرير البترول في حيفا، وعليه هرعت عشرات طواقم الإطفاء والإنقاذ الى المكان للعمل على إخماده" بحسب البيان.


من مكان الحريق 

وأضاف كايد ظاهر في بيانه: "لا تزال طواقم الإطفاء والإنقاذ تعمل على إخماد الحريق في خزانات الوقود والذي كان في مرحلة التفريغ. تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ على تبريد الخزانات المحاذية ومنع وصول ألسنة النيران إليها. جدير بالذكر أنه أكثر من 39 طاقما يعمل في المكان" بحسب البيان.

هذا، وعممت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة بيانا على وسائل الإعلام، جاء فيه: "عقب حريق شب في معامل تكرير البترول في منطقة مفراتس حيفا، وحفاظا على السلامة العامة، قامت الشرطة بإغلاق عدة طرق مؤدية الى هناك، وبما شمل الشوارع الآتية: شارع رقم 4 بالمقطع من ليف همفراتس حتى اريية شنكار، شارع رقم 22 لإتجاة الشمال من محول الطرقات الواصل مع طريق رقم 75، صحيح لهذه المرحلة، دون تسجيل وقوع اصابات بشرية هناك ودون مخاوف لتوسع الحريق الى مصانع أخرى مجاورة" بحسب البيان.

الصور التالية من مكان الحريق- تصوير: سلطة الإطفاء والإنقاذ


 

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