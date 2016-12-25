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أخبار سياسة ليفني: نتنياهو يعمل على عزل اسرائيل دوليًا وعليه التنحي والعودة الى البيت

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ليفني : نتنياهو بالعمل على عزل إسرائيل دوليا
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ليفني: نتنياهو يعمل على عزل اسرائيل دوليًا وعليه التنحي والعودة الى البيت

تسيبي ليفني: 

على نتنياهو أن يقطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا وروسيا؛ فهم صوتوا أيضا لصالح القرار (الأممي بإيقاف الاستيطان في الأراضي الفلسطينة)

نتنياهو يعمل على عزل إسرائيل لصالح بضع مستوطنات معزولة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-25 10:11:20 A A

قالت تسيبي ليفني زعيمة حزب الحركة والنائبة عن المعسكر الصهيوني: "إن بنيامين نتنياهو يعمل على عزل إسرائيل دوليا". وجاء موقف ليفني في تغريدات نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، تعليقا على إعلان إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير جرويسمان، إلى تل أبيب خلال أيام.


تسيبي ليفني

وقالت ليفني "وفقا لهذا المبدأ، فإن على نتنياهو أن يقطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا وروسيا؛ فهم صوتوا أيضا لصالح القرار (الأممي بإيقاف الاستيطان في الأراضي الفلسطينة)". ورأت أن "نتنياهو يعمل على عزل إسرائيل لصالح بضع مستوطنات معزولة". وحمّلت ليفني، في تصريحات سابقة، نتنياهو، مسؤولية تبني مجلس الأمن لقرار وقف الاستيطان، وطالبته بـ"التنحي والعودة إلى البيت".

ويشار إلى أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا، قال في وقت سابق، إن نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة خلال أيام لغرويسمان إلى تل أبيب، حسب صحيفة "هآرتس"، الذي أشارات إلى إن سبب إلغاء الزيارة، "قيام أوكرانيا بالتصويت لصالح قرار مجلس الأمن بشأن المستوطنات". وفي وقت سابق من ديسمبر/كانون أول الجاري، صادق الكنيست بالقراءتين التمهيدية والأولى، على مشروع قانون تسوية المستوطنات، المعروف بقانون "عاموناه".

وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، ويهدف إلى شرعنة المستوطنات غير القانونية المقامة على أراضٍ خاصة في المناطق الفلسطينية المحتلة.
ويحتاج المشروع المرور بالقراءتين الثانية والثالثة عبر الكنيست قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد الجمعة، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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