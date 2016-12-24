غدا الاحد: تشييع جثمان الدكتور عبد القادر الحسيني ضحية اطلاق النار في الناصرة

كان المرحوم الشاب عبد القادر حسيني طالب طب يدرس في المانيا وكان قد عاد الى البلاد لقضاء عطلة مع عائلته والعودة لاستكمال تعليمه الجامعي

اعلنت عائلة الحسيني في مدينة الناصرة مساء السبت ، عن تشييع جثمان ابنها الدكتور المأسوف على شبابه عبد القادر محمود الحسيني (32 عاما) ، ضحية العنف المستشري في المجتمع العربي، غدا الاحد 25/12/2016. وذلك من منزل والده الكائن في حي الكروم للصلاة عليه بعد صلاة العصر ، في مسجد خالد بن الوليد ، حيث سيورى الثرى في المقبرة التحتى بجانب مستشفى الانجليزي .



وكان المرحوم الشاب عبد القادر حسيني طالب طب يدرس في المانيا وكان قد عاد الى البلاد لقضاء عطلة مع عائلته والعودة لاستكمال تعليمه الجامعي ، الا انه قتل واصيب شقيقه الذي مازال يرقد في المستشفى في حالة خطرة، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين حتى اللحظة.