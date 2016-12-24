الناصرة: المرنمة مرفت أشقر تتألق في اختتام مسيرة عيد الميلاد

تفاعل الصغار والكبار على أنغام صوتها العذب وصفقوا بحرارة احتفاء بالميلاد

لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...

أحيت المرنمة ابنة الناصرة مرفت جوزيف أشقر مسيرة الميلاد التقليدية بفقرة ترانيم ميلادية مميزة على منصة موكب الميلاد في مدينة البشارة بمرافقة العازف نبيه نخلة من مدينة الرامة. وصدحت أشقر في سماء الناصرة هاتفة ولد المسيح هالليلويا وترانيم شعبية وإيقاعية وحماسية ابتهاجا بهذه الليلة المباركة وذلك بمشاركة وحضور شخصيات دينية واجتماعية وسياسية وجماهيرية وعلى رأسهم أصحاب السيادة، موسى الحاج (مطران الموارنة) وجورج بقعوني (مطران الكاثوليك) ومن رعية اللاتين الأب أمجد صبارة ورئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، ورئيس بلدية الناصرة علي سلام.

يذكر أنّ المرنمة مرفت أشقر شاركت في ريفيتال ميلادي في العاصمة الرومانية بوخاريست، كما وشاركت محليًّا في فسوطة وشفاعمرو كما وتحضر لمشاريع فنية جديدة مستقبلية .وقد استطاعت نقل جمهور المستمعين الى السماء ليعيشوا لحظات التأمل بمعاني الميلاد ورسالة طفل المغارة رسالة المحبة والعطاء .هذا تفاعل الصغار والكبار على أنغام صوتها العذب وصفقوا بحرارة احتفاء بالميلاد.