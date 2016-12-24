أشهى الأطباق: الأضلاع المدخنة بصلصة الباربكيو..صحتين

المقادير

1/4 كوب بابريكا

1 ملعقة كبيرة شطة بودرة

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة كبيرة سكر بني داكن معبأ

1 ملعقة كبيرة ملح كوشر

2 ملعقة صغيرة فلفل كايان الحار

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون حديثاً

5 1/2 رطل (بسُمك من 2 إلى 2 بوصة) أضلاع قصيرة بقرية

صلصة الباربكيو

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1/4 كوب بصل أحمر، مقطع إلى قطع صغيرة

3 فص ثوم متوسط الحجم

1 1/2 كوب كاتشب

1/2 كوب سكر بني

667/1000 كوب ماء

3 ملعقة كبيرة صلصة ورشستر

2 حبة هالبينو، مقطع إلى قطع صغيرة

3/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون حديثاً



صورة توضيحية

طريقة التحضير

لإعداد الأضلاع القصيرة

1- توضع كل المكونات فيما عدا الأضلاع في وعاء متوسط الحجم وتُقلب حتى يتجانس الخليط. توضع الأضلاع في صينية خبز مقاس 13×9 بوصة وتُرص في طبقة واحدة متساوية. تُفرك الأضلاع بخليط البهارات بالتساوي من جميع الجوانب وتُغطى الصينية بورق الألومنيوم. (في هذه المرحلة، يمكن شوي الأضلاع مباشرة لكن للحصول على أفضل نكهة وقوام، توضع في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة).

2- تُسخن المشواة إلى درجة حرارة 350 فهرنهايت ويوضع رف في المنتصف على الجزء ذي الحرارة غير المباشرة. (إذا فُركت الأضلاع سابقاً، تُرفع من الثلاجة وتُترك بدرجة حرارة الغرفة بينما يسخن الفرن لمدة 20 دقيقة على الأقل).

3- توضع الأضلاع في المشواة وتُشوى لمدة 2 ساعة تقريباً حتى تطرى عندما تُختبر بالشوكة. في تلك الأثناء، تُحضر الصلصة.

لإعداد صلصة الباربكيو

1- يُسخن الزيت في قدر متوسط الحجم على نار متوسطة الحرارة حتى يسخن، ثم يضاف البصل والثوم ويطهى مع التقليب من حين لآخر لمدة 3 دقائق تقريبا حتى يطرى .

2- تُضاف المكونات المتبقية مع الخفق حتى يتجانس الخليط ويُترك ليغلي برفق. تُخفض درجة الحرارة ويُترك ليغلي برفق مع الخفق من حين لآخر لمدة من 30 إلى 40 دقيقة تقريباً حتى تتجانس النكهات وتُركز الصلصة إلى ½2 كوب تقريباً.

3- تُرفع الصلصة عن النار وتُترك جانباً حتى تُشوى الأضلاع.