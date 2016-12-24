حيفا والمنطقة مكابي دالية الكرمل يهزم باقة الغربية بالنتيجة 4-1
مكابي دالية الكرمل يهزم باقة الغربية بالنتيجة 4-1 ضمن الدرجة الأولى
سجل لمكابي دالية الكرمل عنان نصرالدين (هدفان)، وأيمن ابو صالح، وحسيب ابو ركن
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فوز كبير حققه فريق مكابي دالية الكرمل على فريق باقة الغربية بالنتيجة 4-1 في مباراة متقلبة حماسية جرت على ملعب دالية الكرمل، ضمن منافسات الدرجة الأولى. هذا، وقد سجل الباقويون هدف السبق باقدام اللاعب ساكي، إلا أنّ فريق الدالية استطاع قلب النتيجة ليحقق الفوز بعد تسجيل اربعة اهداف رائعة، سجلها عنان نصرالدين (هدفان)، وأيمن ابو صالح، وحسيب ابو ركن.
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