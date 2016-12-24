ثانوية غرناطة كفركنا تخصص يومًا دراسيًا للفيزياء والحاسوب في شركة انتل

عبّر الطلاب المشاركون عن شكرهم الجزيل لمدرسة غرناطة الثانوية التي أتاحت لهم الفرصة للانكشاف والاطلاع على هذا العالم الغني والمتطور

عمّم مكتب جلال بنّا بيانًا، جاء فيه:"ضمن مشروع التوجيه الدراسي والأكاديمي والفعاليات التعليمية والتربوية في مدرسة غرناطة الثانوية- كفركنا، قام طلاب تخصص الفيزياء والحاسوب بزيارة شركة انتل فرع حيفا، وذلك بأشراف وتنسيق مركزة العلوم المربية جمانة عدوي، ومركز الحاسوب المهندس أحمد خطيب ومعلم الفيزياء المربي حنا قرواني وذلك من اجل التعرف عن كثب على عالم الهايتيك".





خلال الزيارة



وزاد البيان:"تخلل الزيارة برنامج ثري ومفيد وممتع بدأه المهندس طارق كيال بمحاضرة قيّمة، تحدث فيها عن دور شركة انتل وانجازاتها والابتكارات العلمية المحوسبة والتقنيات الذكية، التي تقوم بحل مشاكل الانسان في جميع مجالات الحياة. كما حث الطلاب على أهمية الاجتهاد والمثابرة في الدراسة من اجل النجاح في حياتهم الاكاديمية والمهنية مستقبلا. ومن ثم قام الطلاب بجولة ارشادية تثقيفية في اقسام الشركة الضخمة للتعرف على عمل الشركة ومرافقها المتعددة. حيث تفاعل الطلاب بشكل واضح من خلال طرح العديد من الأسئلة عن التكنولوجيا الحديثة في عالم الحاسوب والتي أجاب عنها المهندس كيال، وقدم الشّرح اللازم بطريقة سلسة وجميلة".



وتابع البيان:"هذا، وعبّر الطلاب المشاركون عن شكرهم الجزيل لمدرسة غرناطة الثانوية التي أتاحت لهم الفرصة للانكشاف والاطلاع على هذا العالم الغني والمتطور. علماً أنّ الزيارة كانت ناجعة ومثمرة جدا وفتحت للطلاب آفاقا واسعة عن عالم الحاسوب وغيرت طريقة تفكيرهم واختيارهم لمستقبلهم التعليمي. كما وأعربت مديرة المدرسة المربية فهيمة امارة عن اهمية هذه البرامج بزيادة الوعي وتغيير نمط التفكير الايجابي وسيتم في الفصل الثاني زيارة عدة مؤسسات مناسبة لكل التخصصات من اجل رفع سقف التوقعات للطالب".