أفكار منعشة ومميزة لتزيين غرف الاطفال

الالوان الزاهية والصاخبة من ابرز الالوان المناسبة لغرفة الاطفال

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غرفة طفلك هي مكان السعادة والراحة له، وهي مملكته ومكانه الذي يعبر فيه استقلاليتهن وعليه يجب أن تكون مصممة باسلوب يلائم حاجات الطفل النفسية والحياتية. اليك مجموعة افكار لتزيين غرفة الاطفال من العرب.كوم!



صورة توضيحية

- استعملي السجاد الملون المناسب للاطفال، اي الشبيه بالموكيت، حيث تمنحين الغرفة بعض التميز والفرادة والانتعاش.

- الالوان الزاهية والصاخبة من ابرز الالوان المناسبة لغرفة الاطفال، استعمليها بشكل مكثف في الديكور للغرفة كي تمنحيها جواً من الحيوية والانتعاش بشكل مستمر.

- يمكنك اختيار احدى الشخصيات الكرتونية المحببة على قلب اطفالك، واحضار بعض الحاجيات وقطع الاثاث الخاصة بالغرفة وتزيينها بها، كالمصباح أو الستائر أو المفارش أو الوسائد، فكلها أمور تساعد في تنمية نفسية الطفل وشخصيته.

- استخدمي الصور التي تعلق على الجدران او الابواب والتي تشكل عنصراً مميزاً للديكور الخاص بالغرفة. اختاري احدى الرسومات الكبيرة التي تثير اهتمام طفلك، واطبعيها بشكل كبير يسهل تعليقه على الجدران أو الباب.

- مكنك اللجوء الى وضع مكتب صغير في الغرفة بجوار مكتبة تتضمن الكتب المخصصة لاعمارهم والتي تمنحهم ديكوراً ملفتاً ومميزاً وتساعد في تطوير النمو الفكري أيضًا.