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عزيزتي الأم: كيف تزيدين معدل استهلاك طفلكِ للمياه؟

عزيزتي الأم..

حوّلي مهمة شرب المياه عند طفلكِ إلى لعبة ممتعة، إذ تُحمّسينه على شرب كميةٍ معيّنةٍ من الكوب في غضون وقتٍ محدد



إن كانت المياه العادية لا تروي ظمأ طفلكِ كما يفعل العصير، أضيفي إليها حفنةً من مكعبات الثلج وستتفاجئين كم ستُعجبه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)

نشر: 2016-12-24 09:58:07 A نشر: 2016-12-24 09:58:07 A