كفركنا: مدرسة غرناطة تفتتح المعرض الأول للفنون التشكيلية لخريجتها ماريا خطيب

افتتح المعرض يوم الاثنين والثلاثاء، حيث تم إستضافة طلاب مدرسة الحكمة، البيادر، المعالي والبورشات فنية لغرس روح الفن والتعبير في روحهم، حيث عبّر المعلمين المرافقين والطلاب عن إستمتاعهم بالورشات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب جلال بنا، جاء فيه: "بعد مسيرة أربع سنوات من التميز الإبداع وال فن في كنف مدرستها، قامت من خلالها مدرسة غرناطة الثانوية بتشجيع وتأطير وتطوير موهبة الفن لدى الطالبة المميزة ماريا خطيب تخصص بيئة كيمياء، توجت المدرسة ابداعاتها ورسوماتها بمعرض للفنون التشكيلية هو الأول من نوعه في كفركنا والمنطقة. يهدف المعرض بالاضافة لعرض موهبة الطالبة ماريا وتطويرها، لتأسيس قاعدة متينة لموضوع الفن كوسيلة للتعبير السليم عن الذات، لمنح ابناء الشبيية و طلاب المدارس فرصة للإنكشاف على وسيلة راقية ومفيدة لقضاء الوقت. كما ويهدف المعرض لتسليط الضوء على المواهب الشابة وقدرات طلابنا الكامنة التي يجب تغذيتها وتطويها من قبل المدرسة والاهل".



ماريا خطيب خلال افتتاح المعرض

وأضاف البيان: "قامت المدرسة بالتعاون مع أهل الطالبة طوال السنوات الأربع التي درست فيها ماريا في المدرسة ومنحتها الفرصة للرسم على جدران المدرسة والإشتراك في برنامج القادة الشابة والكشاف وعرض موهبتها على مختلف المحاضرين والأطر كنادي المسنين، المدارس الابتدائية وبرامج التداخل الإجتماعي".



وجاء ايضا في البيان: "افتتح المعرض يوم الاثنين والثلاثاء، حيث تم إستضافة طلاب مدرسة الحكمة، البيادر، المعالي والبورشات فنية لغرس روح الفن والتعبير في روحهم، حيث عبّر المعلمين المرافقين والطلاب عن إستمتاعهم بالورشات وفخرهم بوجود معرض وورشات فنية بهذا المستوى الرفيع في البلدة. أما الإفتتاح الرسمي فكان يوم الخميس الساعة الثالثة، حيث تم إستقبال الزوار الذين عبّروا عن فخرهم وإعجابهم بالرسومات وأنواع الفنون التي عرضت من لف الورق والمجسمات بالمعجون والأشكال الورقية".



وتابع البيان: "تم إفتتاح المعرض بكلمة من مديرة المدرسة المربية فهيمة أمارة أكدّت فيها على أهمية دور المدرسة والأهل في بناء شخصية الطالب مشيرة الى البيئة التربوية المميزة التي تميز مدرسة غرناطة وتهيئ الظروف لكل طالب بتطوير نفسه والوصول للقمم. هذا، وتحدثت عن ماريا وأهلها كمثال يحتذى به للتربية الصحيحة، حيث أن شقيقها خريج المدرسة يدرس الطب حاليًا وشقيقها الثاني الذي يدرس في المدرسة يتميز بمجال التصميم الجرافيكي والعلمي. تلت كلمة المربية كلمة الدكتور طه أمارة رئيس مؤسسات غرناطه تكلم فيها عن تميز طلاب المدرسة الخريجين بشكل عام وعن ماريا بشكل خاص. أشاد د. طه بأهمية الفن ودور الكلية كداعمة دائما لكل النشاطات التي تهدف لبناء مجتمع متكافل ورائد. وأخيرًا قامت الفنانة ماريا بشكر الحضور والمدرسة وأهلها على دعمهم الدائم وعبّرت عن أهمية موضوع الفن بالنسبة لها ودعت الجميع لمرافقتها بافتتاح المعرض وقص الشريط الاحمر والاصغاء للشرح عن كل لوحة على حدة" وفقا للبيان.