الناصرة: إستمعوا للفنان فادي شدّاد خلال حفل الكريسماس ماركت

الفنان فادي شدّاد إبن النّاصرة قدّم وصلة غنائيّة طربيّة مميزة

بحضور الآلاف من المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، قدّم مساء الخميس، الفنان فادي شدّاد إبن النّاصرة وصلة غنائيّة مميزة لسلطان الطرب الفنان جورج وسوف التي أنعشت قلوب الآلاف من المحتفلين في مهرجان كريسماس ماركت الذي أقيم لليوم الثالث على التوالي في ساحة العين في المدينة..



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