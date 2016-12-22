الثانوية الشاملة في كفرقاسم تشكر طاقم المعلمين بمناسبة إنتهاء الفصل الأول

قامت لجنة المعلمين برئاسة المعلمة عايدة عازم بتوزيع هدايا متواضعة للجميع تعبيراً على الجهود التي يبذلونها من أجل خدمة أبنائنا وبناتنا

قامت المدرسة الثانوية الشاملة في مدينة كفر قاسم بعد ظهر اليوم الخميس 22-12-2016 بتقديم الثناء والشكر للمعلمين والمعلمات بمناسبة إنتهاء الفصل الدراسي الأول.





بدأ ذلك بقيام لجنة المعلمين برئاسة المعلمة عايدة عازم بتوزيع هدايا متواضعة للجميع تعبيراً على الجهود التي يبذلونها من أجل خدمة أبنائنا وبناتنا.وفي كلمتة أمام المعلمين ، أكد مدير المدرسة الشيخ إياد عامر على الدور المهم الذي يلعبه المعلم في بناء وصقل شخصية الطالب من أجل بدء حياته بعد التخرج من المدرسة.وقال في هذا السياق :" الثناء والشكر الذي تقدمة المدرسة لطاقم المعلمين وجميع العاملين في المدرسة ما هو إلا دلالة واضحة على تلاحم وتماسك أسرة الثانوية الشاملة، مؤكداً على أهمية إستمرار ذلك من أجل تحقيق أهداف المدرسة في مجالي التربية والتعليم".بعدها ، توجه المعلمون إلى مطعم "أحمد وسليم" في مدينة هرتسليا لتناول وجبة الغداء.ومن ناحيتها قالت المعلمة عايدة عازم ، رئيسة لجنة المعلمين:" ما نفعله في اللجنة هو النزر اليسير من أجل التعبير عن الشكر والعرفان للمعلمين الذي يقومون بأسمى رسالة ، مؤكدة على أن التعليم ليس مجرد مهنة فالمعلم المؤمن برسالته يتفاعل مع قضايا الناس والمجتمع ويتعايش معهم ومع معاناتهم ولا يغفل عنها عند القيام بواجبه الوظيفي".