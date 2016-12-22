ليدي- الحيفاوية ميرال شمبور تتألق بأزياء Xsara

تشكيلة الشتاء الراقية، تجسد رفاهية أناقة الموسم وسحره، ما يمنح المرأة التألق والرقي.

جاءت مجموعة من ملابس الكاجوال المستوردة من بيوت ازياء عالمية، والفساتين الخاصة للسهرات غنية بأقمشتها الفاخرة والشفافة ، واللافت في هذه المجموعة أنها أتت مثيرة وفاتنة، وتعبق بالأنوثة

ليدي - دخلت الجميلة ال حيفا وية ميرال شمبور (1.70 سم) عالم الأزياء من عامين لحبها لهذا المجال، الكثير من الناس توقعوا لها منذ الصغر بأن تصبح عارضة ازياء محترفة او ملكة جمال بفضل جمالها الملفت، وقد ظهرت بإعلانات لماركات تهتم بالموضة وفي فيديو-كليبات مصورة وأصبحت من العارضات العربيات الناجحات.. في هذه الزاوية نتعرف على افضل الأمور لديها..



ميرال شمبور



تصوير: نخلة انطون

ازياء : اكسارا – الناصرة

ليدي: مغنيتك المفضلة؟

ميرال: بيونسيه

ليدي: ممثلة اجنبية مفضلة

ميرال: انجلينا جولي

ليدي: مغنية فلسطينية مفضلة؟

ميرال: نانسي حوا

ليدي: مغني مفضل؟

ميرال: Akon

ليدي: رياضتك المفضلة؟

ميرال: رفع اوزان خفيفة في معهد الرياضة



ليدي: مدينتك المفضلة؟

ميرال: كانكون وهي مدينة ساحلية تقع في المكسيك واخطط لزيارة امريكا واكتشاف معالم ولاياتها.

ليدي: شاطئك المفضل؟

ميرال: اعشق البحر بكل مكان

ليدي: سيارتك المفضلة؟

ميرال: سيارتي الفيات

ليدي: لونك المفضل في الملابس؟

ميرال: الاسود والابيض

ليدي: هوايتك المفضله؟

ميرال: الرياضة والرحلات

ليدي: مشروبك المفضل؟

ميرال: الماء

ليدي: وجبتك الغذائية المفضلة؟

ميرال: ورق الدوالي

ليدي: مصمم ازياء مفضل؟

ميرال: ايلي صعب

ليدي: رياضي مفضل؟

ميرال: كوبي براينس

ليدي: فريق كرة سلة مفضل؟

ميرال: مكابي تل ابيب

ليدي: لونك المفضل؟

ميرال: الاحمر.





في xsara أناقة الأعياد تعبق بالأنوثة

من خطوط أزياء بوتيك اكسارا في الناصرة والإبداعات الراقية، حاولنا تسليط الضوء على تجاهات الموضة السائدة في فترة الأعياد، ما يزيدك سيدتي تألقا وبريقاً خلالها، المجموعة غنية بآلاف الاتجاهات والتصاميم، تناسب سهرات الأعياد والمناسبات الرسمية والزيارات الخاصة، لهذا جاءت متنوعة في تفاصيلها، واتسمت بعودة الجلد الفاخر والفرو الفائق النعومة.

تشكيلة الشتاء الراقية، تجسد رفاهية أناقة الموسم وسحره، ما يمنح المرأة التألق والرقي.

وجاءت مجموعة من ملابس الكاجوال المستوردة من بيوت ازياء عالمية، والفساتين الخاصة للسهرات غنية بأقمشتها الفاخرة والشفافة، واللافت في هذه المجموعة أنها أتت مثيرة وفاتنة، وتعبق بالأنوثة.

ولنطلعك سيدتي على أحدث الابداعات في عالم الازياء الشتوية في بوتيك "اكسارا" اخترنا تشكيلة خاصة رائعة الجمال ومدهشة عسى أن تليق بك .

Xsara Atelier

Nazareth 046461327