الناصرة: الواصفيّة الإبتدائية تلمع في سماء الميلاد وتقيم فعاليات خاصة

أكمل الطلاب يومهم بمشاركة الاهل في اليوم الميلادي الذي تضمّن فعاليات تجسّد معنى الميلاد، المحبّة والفرح

احتفلت مدرسة الواصفيّة الابتدائيّة في الناصرة بفعاليات يوم الميلاد، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي تضمّن في بدايته قدّاس العيد بالطابع الروحاني، قصّة الميلاد وقصّة بابا نويل. وأكمل الطلاب يومهم بمشاركة الاهل في "اليوم الميلادي" الذي تضمّن فعاليات تجسّد معنى الميلاد، المحبّة والفرح.





خلال الفعاليات



هذا، وتضمّن يوم الميلاد مسرحيّات، عروضات، عرض للكشاف، ألعاب وبازار صغير. وقد لقي "اليوم الميلادي" اقبالا كبيرًا من قبل الاهالي والطلاب، والذي تكلّل ببسمة كبيرة مرسومة على وجه كلّ شخص شارك في هذا اليوم.