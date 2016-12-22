اغلاق
اغلاق
جامعات / مدارس اخبار المدارس الناصرة: الواصفيّة الإبتدائية تلمع في سماء الميلاد وتقيم فعاليات خاصة

جامعات / مدارس

الناصرة والقضاء الناصرة: الواصفيّة تلمع في سماء الميلاد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الناصرة: الواصفيّة الإبتدائية تلمع في سماء الميلاد وتقيم فعاليات خاصة

أكمل الطلاب يومهم بمشاركة الاهل في اليوم الميلادي الذي تضمّن فعاليات تجسّد معنى الميلاد، المحبّة والفرح

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-22 17:48:46 A A

احتفلت مدرسة الواصفيّة الابتدائيّة في الناصرة بفعاليات يوم الميلاد، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي تضمّن في بدايته قدّاس العيد بالطابع الروحاني، قصّة الميلاد وقصّة بابا نويل. وأكمل الطلاب يومهم بمشاركة الاهل في "اليوم الميلادي" الذي تضمّن فعاليات تجسّد معنى الميلاد، المحبّة والفرح.


خلال الفعاليات
هذا، وتضمّن يوم الميلاد مسرحيّات، عروضات، عرض للكشاف، ألعاب وبازار صغير. وقد لقي "اليوم الميلادي" اقبالا كبيرًا من قبل الاهالي والطلاب، والذي تكلّل ببسمة كبيرة مرسومة على وجه كلّ شخص شارك في هذا اليوم.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: الآلاف في مهرجان الكريسماس ماركت | [174 قراءة]
2 برشلونة يكتسح إيركوليس بسباعية ويبلغ ثمن نهائي | [163 قراءة]
3 عظيم ميلادك/ بقلم: عطاالله حايك | [140 قراءة]
4 نتنياهو وعلاج جرحى حلب/ عبد الباري عطوان | [126 قراءة]
5 بايرن ميونخ يستعيد صدارة البوندسليجا | [125 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 مصادقة بالاجماع على ميزانية بلدية باقة الغربية | [0 مشاركة]
4 حادث بين حافلة وسيارة قرب مفترق هسيرا شمارياهو | [0 مشاركة]
5 فورتون الصيني يغري ميسي بعرض أسطوري | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب