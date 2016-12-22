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أخبار محليات الراصد الجوي: أمطار غزيرة وبرد شديد ليلة عيد الميلاد المجيد

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القدس والقضاء الراصد الجوي: أمطار غزيرة وبرد شديد ليلة عيد الميلاد
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الراصد الجوي: أمطار غزيرة وبرد شديد ليلة عيد الميلاد المجيد

السّبت:

أمطار محلية في شمالي البلاد وتشتد الأمطار بعد ساعات الظهيرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2016-12-22 23:24:06 A A

أفاد الراصد الجوي أن حالة الطقس تكون اليوم الخميس غائمة جزئيا الى صافية، فيما من المتوقع أن تتساقط أمطار محلية خفيفة خلال اليوم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا. ومن المتوقع أن يتجدد تساقط الأمطار عند ساعات المساء، لا سيما في شمالي البلاد والساحل.

ويتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو يوم غد الجمعة ماطرًا نسبا في مختلف أنحاء البلاد والغيوم كثيفة في السماء.

أمّا عشيّة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، يوم السّبت الموافق 24.12.2016، فتتساقط أمطار محلية في شمالي البلاد وتشتد الأمطار بعد ساعات الظهيرة، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتنخفض درجات الحرارة ويكون الجوّ شديد البرودة.

وفي يوم عيد الميلاد المجيد الموافق الأحد 25.12.2016، تتساقط أمطار متفرّقة مصحوبة بعواصف رعدية وسط تحذير من من فيضانات.

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