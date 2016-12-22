عزيزتي الشابة: ما هي الأسئلة التي يكرهها الرجال؟

هل أعاني من البدانة؟



إنه السؤال الذي يكرهه كل الرجال، ففي جميع الحالات ستكون المرأة متضايقة من الإجابة، إن أجاب الرجل بنعم ستقول بأنه قد جرح مشاعرها وبأنه لم يعد يحبها، أما في حال أجاب بالنفي، فستقول بأنه يكذب عليها كونها تعاني فعلا من الزيادة في الوزن

عزيزتي الشابة، عليك ان تعلمي أنّ العديد من الرجال يفضلون عدم البوح ببعض الأسرار حتى لأقرب المقربين لهم، ظنا منهم بأن الحديث عن ذلك بإمكانه التسبب بالعديد من المشاكل التي هم في غنى عنها. وهنا عبر موقع العرب.كوم نكشف لك عزيزتي الشابة تلك الأسئلة.. تابعي...



صورة توضيحية

هل نالت إعجابك هذه المرأة؟

إعلمي عزيزتي الشابة أنّ نظر الرجل الى امرأة مارة ما هي إلا عادة سيئة لدى معظم الرجل، فمادام شريكك لم يتخذ أية خطوة في التعرف على تلك المرأة المجهولة فلا داعي للقلق.



بماذا تفكر؟

تشعر النساء بالخوف وعدم الأمان عند صمت الرجل، كونهن يتوقعن بأنه يعاني من مشكلة لا حل لها. في مثل هذه الحالة غن أحبت المرأة التعرف على ما يجول في بال شريكها فليس عليها أن تسأله بماذا يفكر وأن تشك في تصرفاته، وإنما عليها أن تبين له أنها على استعداد دائم لمساندته ومساعدته في أشد الأوقات.

هل أعاني من البدانة؟

إنه السؤال الذي يكرهه كل الرجال، ففي جميع الحالات ستكون المرأة متضايقة من الإجابة، إن أجاب الرجل بنعم ستقول بأنه قد جرح مشاعرها وبأنه لم يعد يحبها، أما في حال أجاب بالنفي، فستقول بأنه يكذب عليها كونها تعاني فعلا من الزيادة في الوزن.

ما السبب في انتهاء علاقتك السابقة؟

على المرأة أن تترك للرجل الحرية الكاملة بشأن التطرق لهذا الموضوع، وألا تضع نفسها في هذا الموقف المحرج، فمن الممكن أن يكون قد أنهى علاقته السابقة بسبب مشكلة تعاني هي كذلك منها.

لما يفضل الرجال تمضية أغلب أوقاتهم مع أصدقائهم؟

عندما يقضي الرجل بعضا من ساعات فراغه رفقة أصدقائه فإن هذا لا يعني أنه يشعر بالملل برفقتك، فلا يجب ان تضع المرأة نفسها في مقارنة بينها و بين أصدقاء زوجها، لأن العلاقة التي تربطه بهم لا تشبه بتاتا العلاقة التي تربطها به.