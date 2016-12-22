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أخبار عربية وعالمية روسيا تودّع سفيرها لدى أنقرة أندريه كارلوف في جنازة رسمية مهيبة

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روسيا تودّع سفيرها في جنازة رسمية مهيبة
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روسيا تودّع سفيرها لدى أنقرة أندريه كارلوف في جنازة رسمية مهيبة

عملية الاغتيال لن تعيق التقارب بين البلدين لا سيما بعد التعاون الوثيق بين موسكو وأنقرة في الفترة الأخيرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-22 16:05:44 A A

شيّعت روسيا اليوم الخميس، سفيرها لدى أنقرة، أندريه كارلوف، في جنازة مهيبة، بعد أن لقي حتفه الإثنين في عملية اغتيال رميًا بالرصاص نفذها رجل أمن تركي، صرخ قائلًا "هذا من أجل حلب". وتجمع أفراد أسرة السفير والدبلوماسيون في مقر وزارة الخارجية وسط العاصمة موسكو، لوداع السفير البلاغ من العمر 62 عامًا.


الرئيس بوتين معزيا زوجة السفير
وقالت روسيا وتركيا إن "عملية الاغتيال لن تعيق التقارب بين البلدين لا سيما بعد التعاون الوثيق بين موسكو وأنقرة في الفترة الأخيرة. وأظهرت لقطات تلفزيونية جثمان كارلوف في نعش مفتوح ببهو المبنى المكسو بالرخام يحيطه حرس الشرف بينما اتجه نحوه المشيعون ومن بينهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف لوضع الزهور. وجلس بوتين إلى جوار نعش السفير لبرهة وتحدث إلى أرملة كارلوف.

 

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