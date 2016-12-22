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تعرفوا عبر العرب.كوم على 10 حسنات وسيئات للزواج المتأخر

من إيجابيات الزواج المتأخر:

قبل الزواج، يكون لديك وقت طويل تقضيه مع والديك وأسرتك، وهذا الأمر لن يكون متاحاً كثيراً بعد الزواج، وستحاول اقتناص أوقات الفراغ عندما ترغب بزيارتهم



من سلبيات الزواج المتأخر:

-سيكون عليك بذل المزيد من الجهد لإعالة زوجتك وأطفالك، في الوقت الذي تكون فيه قد اقتربت من عمر الشيخوخة وبدأت قواك بالتراجع

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)

نشر: 2016-12-23 14:17:18 A نشر: 2016-12-23 14:17:18 A