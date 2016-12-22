تعرفوا عبر العرب.كوم على 10 حسنات وسيئات للزواج المتأخر
من إيجابيات الزواج المتأخر:
قبل الزواج، يكون لديك وقت طويل تقضيه مع والديك وأسرتك، وهذا الأمر لن يكون متاحاً كثيراً بعد الزواج، وستحاول اقتناص أوقات الفراغ عندما ترغب بزيارتهم
من سلبيات الزواج المتأخر:
-سيكون عليك بذل المزيد من الجهد لإعالة زوجتك وأطفالك، في الوقت الذي تكون فيه قد اقتربت من عمر الشيخوخة وبدأت قواك بالتراجع
نقدم لكم زوار موقع العرب.كوم الكرام مجموعة من ال إيجابيات وال سلبيات للزواج المتأخر. تابعوا معنا المقال التالي..
صورة توضيحية
الايجابيات
- عندما تكون عازباً لوقت طويل، فهذا يمنحك الفرصة للتمتع بوقتك بعيداً عن مسؤوليات الحياة الزوجية وهومها، فأنت سيد نفسك ولن تضطر لتقديم الأعذار كلما أردت الخروج من المنزل.
- لن تفكر طويلاً كلما رغبت بشراء شيء لنفسك، فأنت المسؤول الأول والأخير عن أموالك، وستتمكن من شراء ما تشاء من ملابس وعطورات وغيرها من الكماليات دون حسيب أو رقيب.
- قبل الزواج، يكون لديك وقت طويل تقضيه مع والديك وأسرتك، وهذا الأمر لن يكون متاحاً كثيراً بعد الزواج، وستحاول اقتناص أوقات الفراغ عندما ترغب بزيارتهم.
- إذا كان لديك وظيفة مستقرة ودخل ثابت، سيكون لديك الفرصة للدخول في العديد من الاستثمارات قبل الزواج، في حين ستنفق معظم دخلك الشهري على متطلبات الأسرة بعد الزواج. 5- لن تشعر بالقلق الدائم من احتمال تعرضك للطرد من العمل، أو في حال إفلاس الشركة التي تعمل فيها، في حين ستعيش مع هذه الهواجس طوال الوقت بعد الزواج.
- ببساطة سيكون لديك الوقت للتمتع بحياتك على النحو الذي تريده قبل الزواج، فلديك حرية السفر والتنقل والخروج بصحبة الأصدقاء، وغيرها من النشاطات التي ستكون محدودة كثيراً بعد الزواج.
السلبيات
- عندما تتزوج متأخراً، ستنجب الأطفال بعمر متأخر، وستبدأ بالدخول في خريف العمر، في الوقت الذي لا يزال أولادك بعمر الطفولة.
- سيكون عليك بذل المزيد من الجهد لإعالة زوجتك وأطفالك، في الوقت الذي تكون فيه قد اقتربت من عمر الشيخوخة وبدأت قواك بالتراجع.
- ستضطر إلى العمل ومضاعفة الجهود لتأمين ما تحتاجه أسرتك، ومحاولة تأمين مستقبل أطفالك، لأنك قد لا تكون موجوداً عندما يصلون إلى سن الشباب.
- ستجد نفسك مهووساً بالحفاظ على صحتك، لضمان قدرتك على العمل إلى حين إنهاء أولادك تعليمهم ليكونوا قادرين على إعالة أنفسهم.