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ثقافة جنسية الزوج والزوجة تعرفوا عبر العرب.كوم على 10 حسنات وسيئات للزواج المتأخر

ثقافة جنسية

تعرفوا على 10 حسنات وسيئات للزواج المتأخر
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تعرفوا عبر العرب.كوم على 10 حسنات وسيئات للزواج المتأخر

من إيجابيات الزواج المتأخر: 

قبل الزواج، يكون لديك وقت طويل تقضيه مع والديك وأسرتك، وهذا الأمر لن يكون متاحاً كثيراً بعد الزواج، وستحاول اقتناص أوقات الفراغ عندما ترغب بزيارتهم

من سلبيات الزواج المتأخر: 

-سيكون عليك بذل المزيد من الجهد لإعالة زوجتك وأطفالك، في الوقت الذي تكون فيه قد اقتربت من عمر الشيخوخة وبدأت قواك بالتراجع

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2016-12-23 14:17:18 A A

نقدم لكم زوار موقع العرب.كوم الكرام مجموعة من ال إيجابيات وال سلبيات للزواج المتأخر. تابعوا معنا المقال التالي.. 


صورة توضيحية 

الايجابيات 

- عندما تكون عازباً لوقت طويل، فهذا يمنحك الفرصة للتمتع بوقتك بعيداً عن مسؤوليات الحياة الزوجية وهومها، فأنت سيد نفسك ولن تضطر لتقديم الأعذار كلما أردت الخروج من المنزل.

- لن تفكر طويلاً كلما رغبت بشراء شيء لنفسك، فأنت المسؤول الأول والأخير عن أموالك، وستتمكن من شراء ما تشاء من ملابس وعطورات وغيرها من الكماليات دون حسيب أو رقيب.

- قبل الزواج، يكون لديك وقت طويل تقضيه مع والديك وأسرتك، وهذا الأمر لن يكون متاحاً كثيراً بعد الزواج، وستحاول اقتناص أوقات الفراغ عندما ترغب بزيارتهم.

- إذا كان لديك وظيفة مستقرة ودخل ثابت، سيكون لديك الفرصة للدخول في العديد من الاستثمارات قبل الزواج، في حين ستنفق معظم دخلك الشهري على متطلبات الأسرة بعد الزواج. 5- لن تشعر بالقلق الدائم من احتمال تعرضك للطرد من العمل، أو في حال إفلاس الشركة التي تعمل فيها، في حين ستعيش مع هذه الهواجس طوال الوقت بعد الزواج.

- ببساطة سيكون لديك الوقت للتمتع بحياتك على النحو الذي تريده قبل الزواج، فلديك حرية السفر والتنقل والخروج بصحبة الأصدقاء، وغيرها من النشاطات التي ستكون محدودة كثيراً بعد الزواج.

السلبيات
- عندما تتزوج متأخراً، ستنجب الأطفال بعمر متأخر، وستبدأ بالدخول في خريف العمر، في الوقت الذي لا يزال أولادك بعمر الطفولة.

- سيكون عليك بذل المزيد من الجهد لإعالة زوجتك وأطفالك، في الوقت الذي تكون فيه قد اقتربت من عمر الشيخوخة وبدأت قواك بالتراجع.

- ستضطر إلى العمل ومضاعفة الجهود لتأمين ما تحتاجه أسرتك، ومحاولة تأمين مستقبل أطفالك، لأنك قد لا تكون موجوداً عندما يصلون إلى سن الشباب. 

- ستجد نفسك مهووساً بالحفاظ على صحتك، لضمان قدرتك على العمل إلى حين إنهاء أولادك تعليمهم ليكونوا قادرين على إعالة أنفسهم.

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