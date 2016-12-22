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رياضة وشباب

عودة سمير عبد الحي الى تشكيلة الطيرة أمام الخضيرة
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عودة سمير عبد الحي الى تشكيلة الطيرة أمام الخضيرة

أكد سمير عبد الحي أن الفريق الطيراوي بحال جيد، رغم تراجع ترتيبه في الآونة الأخيرة

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-22 16:09:36 A A

يعود اللاعب سمير عبد الحي الى تشكيلة النادي الرياضي الطيرة في مباراته الخارجية أمام المتصدر فريق هبوعيل الخضيرة ، يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وقد أنهى سمير عبد الحي عقوبة الايقاف عن مباراة واحدة، بسبب ابعاده بالبطاقة الحمراء خلال الخسارة في المباراة قبل الماضية أمام فريق مكابي تسور شالوم بهدفين دون مقابل، فقضى ابعاده خلال اللقاء أمام فريق هبوعيل آسي جلبواع.


سمير عبد الحي 

وأكد سمير عبد الحي على أن الفريق الطيراوي بحال جيد، رغم تراجع ترتيبه في الآونة الأخيرة، اذ أشار الى أن فوزين متتاليين من شأنهما نقله من القاع الى القمة. وتابع أن المباراة صعبة جدا أمام فريق صاحب طموحات بالصعود الى الدرجة الممتازة.

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