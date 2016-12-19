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صحة التغذية الصحيحة اليكم قائمة من المواد الغذائية التي تقوي الذاكرة

صحة

اليكم قائمة من المواد الغذائية التي تقوي الذاكرة
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اليكم قائمة من المواد الغذائية التي تقوي الذاكرة

تقول الطبيبة كاساندرا بارنس إن تناول مواد غذائية تحتوي على فيتامين B12 يعتبر أمرا ضروريا لتأمين سلامة المخ

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2016-12-25 10:11:20 A A

وضعت المختصة البريطانية كاساندرا بارنس قائمة من المواد الغذائية التي تساعد في تحسين القدرات الإدراكية للإنسان عندما يشيخ.



تؤكد كاساندرا أن تناول كميات كافية من المواد المغذية يعمل على تحسين الذاكرة وتركيز الاهتمام وتوسيع الذكاء وذلك من دون شراء عقاقير صيدلية وشوائب بيولوجية.

وتقول الطبيبة إن تناول مواد غذائية تحتوي على فيتامين B12 يعتبر أمرا ضروريا لتأمين سلامة المخ، ويعتبر هذا الفيتامين من المركبات الحيوية المطلوبة لسلامة الأعصاب وخلايا المخ. ويحتاج المخ إلى أحماض دهنية من نوع Omega-3 إذ تحتاج إليها المادة السنجابية للمخ بشكل خاص. وتعتبر المواد الغذائية الحيوانية المنشإ مصدرا لفيتامين B12 بينما توجد أحماض Omega-3 في الزيوت النباتية غير المصفاة والأسماك الغنية بالدهون.

كما نصحت كاساندرا بارنس بتناول بذور اليقطين بشكل منتظم لأنها غنية بكاتيونات المغنيزيوم التي تساعد في نقل الإشارات إلى أنحاء جسم الإنسان، كما تعتبر من أغنى مصادر الزنك الذي يفيد الوظائف الإدراكية.

كما ذكرت المختصة، أن البيض والشوكولا والأعشاب البحرية بين المواد القادرة على دعم النشاط العقلي. فيزود البيض المخ بفيتامينات من مجموعة B وكاتيونات الحديد مما يؤمن ثبات الجهاز العصبي ويلعب دورا هاما في التعلم وعمل الذاكرة. وتساعد الشوكولاتة في الاحتفاظ بسلامة المخ بفضل وجود كميات كبيرة من كاتيونات الحديد والمغنيزيوم والزنك في الكاكاو الذي تصنع منه. أما الأعشاب البحرية فيعود مفعولها المفيد إلى أنها تحتوي على معادن كثيرة وعلى اليود بشكل خاص.

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