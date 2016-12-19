10 أشياء يبحث عنها الرجل في زوجة المستقبل غير الجمال

يفضل الرجل عادة المرأة المرحة التي لا تتوقف عن الضحك، فهي قادرة على أن تنشر أجواء السعادة في المنزل

تغفل الكثير من النساء الحفاظ على مظهرهن بعد الزواج، غير مدركات أن ذلك من أكثر أسباب نفور الزوج وابتعاده عن المنزل

كشفت دراسات عن مجموعة من الصفات التي يفضلها الرجال في المرأة، والتي تجعل منها الزوجة المثالية في المستقبل، تابعوا المقال التالي لتتعرفوا على تلك الصفات..



صورة توضيحية

حسن الإستماع

يحب الرجل أن تصغي المرأة باهتمام لحديثة، وهذا مؤشر على حبها له وقدرتها على فهم وقبول آرائه وأفكاره، في حين أن عدم اهتمام المرأة بما يقوله زوجها يؤدي إلى وقوع الخلافات التي يمكن أن تنتهي بالانفصال.

العفوية

تحاول بعض النساء جذب اهتمام الرجال من خلال تصرفات مبتذلة وأفعال غير مناسبة، في حين أن الرجل يفضل المرأة العفوية التي تتصرف وفقاً لطبيعتها وشخصيتها.

الإخلاص والوفاء

لا يمكن لأي علاقة زوجية أن تستمر دون أن يتحلى الزوجان بصفتي الوفاء والإخلاص، فالمرأة الوفية التي تحفظ زوجها في غيابه كما في حضوره، هي الزوجة التي يرغب جميع الرجال بالارتباط بها في المستقبل.

طباخة ماهرة

على الرغم من التغيرات الكبيرة التي حدثت في العديد من المجتمعات، والتي نتج عنها خروج المرأة إلى سوق العمل جنباً إلى جنب مع الرجل، إلا أن مهمة الطبخ وتحضير الطعام لا تزال من نصيب الزوجة، لذلك يرغب الكثير من الرجال بالزواج من المرأة التي تعد أشهى وألذ الأطعمة في المنزل.

القدرة على التضحية

يجب أن تكون المرأة قادرة على تقديم التضحيات والتنازلات لنجاح العلاقة الزوجية، فبناء الأسرة السعيدة يحتاج إلى التعاون والتسامح بين الطرفين.

الإهتمام

يحتاج الرجل للشعور باهتمام وحب زوجته طوال الوقت، ويجب على المرأة أن تبرز هذا الاهتمام من خلال بعض المبادرات كتحضير وجبة عشاء رومانسية، أو شراء هدية رمزية للزوج وغير ذلك.

المرح

يفضل الرجل عادة المرأة المرحة التي لا تتوقف عن الضحك، فهي قادرة على أن تنشر أجواء السعادة في المنزل، خاصة وأن الزوج يشعر بالتعب والإجهاد بعد يوم عمل طويل، ويحتاج إلى أن يحظى ببعض المرح والتسلية في المنزل.

الحفاظ على جمالها

تغفل الكثير من النساء الحفاظ على مظهرهن بعد الزواج، غير مدركات أن ذلك من أكثر أسباب نفور الزوج وابتعاده عن المنزل، لذلك يجب على الزوجة أن تعتني دوماً بجمالها لتظهر بأبهى حلة أمام زوجها.

المرأة القوية

على الرغم من أن المرأة مخلوق ضعيف بطبيعته، إلا أنها تملك أسلحة لا يملكها الرجل، ويجب أن تكون قادرة على تقديم المساعدة لزوجها ودعمه عند الوقوع في الأزمات.

الأم المثالية

من الضروري أن يشعر الرجل بأن المرأة التي ارتبط بها قادرة على تربية وتنشئة أطفاله بالطريقة الصحيحة، لتكون أماً مثالية لهم وقدوة حسنة تصل بهم إلى بر الأمان.