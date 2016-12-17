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اولاد الام والطفل ساعدي طفلك على النوم مع هذه الأطعمة!

اولاد

ساعدي طفلك على النوم مع هذه الأطعمة!
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ساعدي طفلك على النوم مع هذه الأطعمة!

 

موقع العرب.كوم يقدّم لك اليوم باقة من الأطعمة تساعد طفلك على النوم!

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2016-12-23 12:32:05 A A

يعتبر نوم الأطفال ليلًا ولفترة طويلة هو أمر ضروري جدًا، ويساهم بشكل فعال في زيادة نموهم. ولذلك عليك يا عزيزتي أن تحرصي على أن يحصل طفلك على ما لا يقل عن ثماني ساعات من النوم يومياً.. موقع العرب.كوم يقدّم لك اليوم باقة من الأطعمة تساعد طفلك على النوم!

 
صورة توضيحية

- شاي البابونج، وفيه عناصر تعمل على تهدئة الاعصاب والاسترخاء.

- اللوز، يحتوي على التربتوفان والمغنيسيوم اللذين يساعدان على استرخاء العضلات.

- بذور الكتان، غنيَّة بأحماض أوميجا 3 الدهنيَّة والمضادة للأكسدة والتي تساعد على تخفيف التوتر .

- الحليب الدافئ: فضلًا عن كونه اكثر المغذيات الضرورية للاطفال والتي يحتاجها طفلك دوماً لزيادة نموه، فإنّه غني بالكالسيوم وبحمض أميني يسمى التربتوفان الذي يعمل على تهدئة الاعصاب وتخفيف التوتر.

- الشوفان، يساعد على زيادة الميلاتونين في جسم الطفل، ما يعطيه نوعاً من التهدئة المعتدلة ويساعده على الاسترخاء والنوم لا سيما اذا تمت اضافته الى الموز المهروس أو الحليب الدافئ وهو ما يحقق تركيبة قوية تساعد طفلك على النوم بشكل أسرع.

- العسل: يمكن مزج القليل من العسل مع كميات صغيرة من الموز المهروس أو اللبن الدافئ ما يساعد في تهدئة الطفل، من دون الحصول على كمية كبيرة من السكريات المضرة.

- الموز: يحتوي على  المواد الكيميائية الميلاتونين والسيروتونين، اضافة الى المغنيسيوم والتي تعد واحدة من اهم الأمور التي تساعد على النوم وترخية العضلات.

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