أيهما أغنى بفيتامين سي .. الكيوي الأخضر أم الأصفر؟

فيتامين "سي" يلعب دورا مهما في صحة خلايا الجسم والأنسجة الضامة وعملية شفاء الجروح

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قال مركز استعلامات "المستهلك الألماني" إن‬ ‫ الكيوي يعد كنزا غنيا بفيتامين "سي"، إذ تحتوي كل مئة غرام منه على تسعين ‫ملليغراما من الفيتامين.







‫ويحتوي الكيوي الأصفر على كمية أعلى بعض الشيء من فيتامين "سي" ‫مقارنة بالصنف الأخضر.‬ كما يحتوي الكيوي أيضا على سكريات وألياف وفيتامين "بي" ومعادن مثل البوتاسيوم‬ ‫والكالسيوم.‬



وفيتامين "سي" يلعب دورا مهما في صحة خلايا الجسم والأنسجة الضامة وعملية شفاء الجروح.