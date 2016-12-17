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صحة التغذية الصحيحة أيهما أغنى بفيتامين سي .. الكيوي الأخضر أم الأصفر؟

صحة

أيهما أغنى بفيتامين سي..الكيوي الأخضر أم الأصفر؟
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أيهما أغنى بفيتامين سي .. الكيوي الأخضر أم الأصفر؟

فيتامين "سي" يلعب دورا مهما في صحة خلايا الجسم والأنسجة الضامة وعملية شفاء الجروح

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2016-12-24 16:07:50 A A

قال مركز استعلامات "المستهلك الألماني" إن‬ ‫ الكيوي يعد كنزا غنيا بفيتامين "سي"، إذ تحتوي كل مئة غرام منه على تسعين ‫ملليغراما من الفيتامين.



‫ويحتوي الكيوي الأصفر على كمية أعلى بعض الشيء من فيتامين "سي" ‫مقارنة بالصنف الأخضر.‬ كما يحتوي الكيوي أيضا على سكريات وألياف وفيتامين "بي" ومعادن مثل البوتاسيوم‬ ‫والكالسيوم.‬

وفيتامين "سي" يلعب دورا مهما في صحة خلايا الجسم والأنسجة الضامة وعملية شفاء الجروح.

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