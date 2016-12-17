2017 Jeep Compass تأتي بأحدث التقنيات لعام جديد

هذه المقصورة تأتي بتكييف الهواء وأماكن تخزين تحت المقاعد،واغطية مقاعد من الفينيل

تضم عجلات جيب 2017 Jeep Compass قياس 16 بوصة مع إطارات 265/75 مناسبة لجميع التضاريس، وخلافا لمعظم سيارات مرسيدس بنز الحديثة التي تستفيد من أحدث التقنيات في هذا المجال، فهذه النسخة G300 CDI تأتي بمقصورة متقشفة في الامكانيات.







ومع ذلك، فهذه المقصورة تأتي بتكييف الهواء، وأماكن تخزين تحت المقاعد،واغطية مقاعد من الفينيل، ومساند للأذرع وفرش مطاطي للأرضية. كما يتوفر لها أيضا نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، جنبا إلى جنب مع بطاريتين 12 فولت وخزان الوقود سعة 96 لتر. وتحمل السيارة قوة 181 حصانًا وعزم دوران 400 نيوتن متر تأتي من محرك V6 توربو ديزل، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من خمس سرعات.