عوامل تؤثر في انطباع الرجل الأول عنك.. اكتشفيها

عزيزتي:

يحب الرجل أن تكون المرأة التي يواعدها لبقة واجتماعية، وتجيد التصرف والتعامل مع شريكها ومع الناس في مختلف المواقف والظروف

هل تعلمي عزيزتي الشابة أنّ هناك بعض العوامل التي تؤثر على إنطباع الرجل عنك في اللقاء الأول؟؟؟ موقع العرب.كوم يكشفها لك من خلال المقال التالي... إكتشفيها..



صورة توضيحية

اللباقة

يحب الرجل أن تكون المرأة التي يواعدها لبقة واجتماعية، وتجيد التصرف والتعامل مع شريكها ومع الناس في مختلف المواقف والظروف.

الشكل

لا ينبغي عليك أن تكوني فائقة الجمال لتلفتي نظر الرجل، إذ يكفي أن تكوني حسنة المظهر وتعلمين جيدا كيف تهتمين بنفسك وتبرزين معالم القوة في جمالك.

النظافة

قد تتفاوت دقة الملاحظة بين رجل وآخر، إلا أن الرجل ينتبه بشكل عام إلى تفاصيل إطلالة المرأة. لهذا يدقق في ملاحظة درجة نظافتك الشخصية وترتيبك كأن ينتبه إلى كيفية ترتيب أغراضك في حقيبة يدك مثلاً أو العطر الذي تضعينه.

حسن التواصل

تلفت الرجل المرأة التي تجيد التعبير عن نفسها وعن حاجاتها ومشاعرها بشكل دقيق وصريح، وتعلم أصول التواصل الناجح والحديث اللبق وكلمات الشّكر والضّيافة دائمًا.