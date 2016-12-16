اغلاق
اغلاق
صحة اخبار وتقارير معلومات لم تعرفوها من قبل عن مرض الكلى المزمن

صحة

معلومات عن مرض الكلى المزمن
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

معلومات لم تعرفوها من قبل عن مرض الكلى المزمن

 مرض الكلى المزمن عادة لا تكون له أعراض واضحة في البول وخاصة في المراحل الأولى

حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2016-12-23 12:32:05 A A

مرض الكلى المزمن، هو حالة مرضية تؤدي إلى تراجع قدرة الكلى تدريجيا وفشلها في القيام بوظائفها في تنقية الدم من السموم والفضلات. ومع تفاقم الحالة تتجمع الفضلات في الجسم وتقود إلى مضاعفات، وقد يصاب الشخص بارتفاع ضغط الدم وفقر الدم وضعف العظام وحدوث أضرار في الأعصاب. إليكم بعض المعلومات حول هذا المرض!


صورة توضيحية

- شرب الماء مهم جدا لصحة الجسم ويلعب دورا في تقليل خطر الحصى، ولكن مرض الكلى المزمن مرض له أسباب وعوامل عدة، وشرب الماء ليس كفيلا بحماية الكلى منه.

- تغير لون البول إلى الغامق عادة يشير إلى نقص كمية السوائل التي يشربها الشخص وأنه قد يعاني الجفاف، كما أن لون البول وصفاته قد تشير إلى مشاكل معينة في الكلى أو المسالك البولية.

- مرض الكلى المزمن عادة لا تكون له أعراض واضحة في البول وخاصة في المراحل الأولى، ولذلك فإن إجراء الفحوص الدورية لوظائف الكلى هي الوسيلة الأمثل لتشخيص مرض الكلى المزمن.

- العدوى هي أحد الأسباب المحتملة لمرض الكلى المزمن، لكن هناك أسباب أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري وحدوث انسداد في مجرى البول نتيجة الحصى مثلا.  

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 عسفيا: تظاهرة ضد العنف بعد مقتل وجدان أبو حميد | [374 قراءة]
2 غطاس يخضع للتحقيق مرة اخرى بعد رفع حصانته | [368 قراءة]
3 الناصرة: مشاركة الآلاف في اليوم الثالث من مهرجان كريس | [317 قراءة]
4 ليدي- الحيفاوية ميرال شمبور تتألق بأزياء Xsara | [285 قراءة]
5 بلدية شفاعمرو توزع قسائم شرائية للموظفين | [245 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 مصادقة بالاجماع على ميزانية بلدية باقة الغربية | [0 مشاركة]
4 الشرطة: إعتقال عربيين من حيفا بشبهة اقتحام محل | [0 مشاركة]
5 حملات مغرية الى حد كبير | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب