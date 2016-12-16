معلومات لم تعرفوها من قبل عن مرض الكلى المزمن

مرض الكلى المزمن عادة لا تكون له أعراض واضحة في البول وخاصة في المراحل الأولى

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مرض الكلى المزمن، هو حالة مرضية تؤدي إلى تراجع قدرة الكلى تدريجيا وفشلها في القيام بوظائفها في تنقية الدم من السموم والفضلات. ومع تفاقم الحالة تتجمع الفضلات في الجسم وتقود إلى مضاعفات، وقد يصاب الشخص بارتفاع ضغط الدم وفقر الدم وضعف العظام وحدوث أضرار في الأعصاب. إليكم بعض المعلومات حول هذا المرض!



صورة توضيحية

- شرب الماء مهم جدا لصحة الجسم ويلعب دورا في تقليل خطر الحصى، ولكن مرض الكلى المزمن مرض له أسباب وعوامل عدة، وشرب الماء ليس كفيلا بحماية الكلى منه.

- تغير لون البول إلى الغامق عادة يشير إلى نقص كمية السوائل التي يشربها الشخص وأنه قد يعاني الجفاف، كما أن لون البول وصفاته قد تشير إلى مشاكل معينة في الكلى أو المسالك البولية.



- مرض الكلى المزمن عادة لا تكون له أعراض واضحة في البول وخاصة في المراحل الأولى، ولذلك فإن إجراء الفحوص الدورية لوظائف الكلى هي الوسيلة الأمثل لتشخيص مرض الكلى المزمن.

- العدوى هي أحد الأسباب المحتملة لمرض الكلى المزمن، لكن هناك أسباب أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري وحدوث انسداد في مجرى البول نتيجة الحصى مثلا.