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مطبخ سندويتشات ساندويش الديك الرومي المدخّن..لذيذ وسريع التحضير

مطبخ

ساندويش الديك الرومي المدخّن..لذيذ وسريع التحضير
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ساندويش الديك الرومي المدخّن..لذيذ وسريع التحضير

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2016-12-23 14:17:18 A A

المقادير
2 شريحة خبز قمح بالحبة الكاملة أو خبز بالشوفان
4 شريحة صدر ديك رومي مدخن
1 ملعقة صغيرة مايونيز قلي الدسم أو خالي الدسم
1 ملعقة صغيرة خردل
2 شريحة بندورة
2 ورقة خس
3 شريحة -4 مخلل


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1- يحمص الخبز أو يترك طرياً.
2- يمد المايونيز على رغيف وخردل على الرغيف الآخر.
3- تضاف شرائح الديك الرومي والخس والطماطم والمخلل.
4- تقسم الشطيرة إلى قسمين وتقدم.
 

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