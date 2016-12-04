ساندويش الديك الرومي المدخّن..لذيذ وسريع التحضير
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المقادير
2 شريحة خبز قمح بالحبة الكاملة أو خبز بالشوفان
4 شريحة صدر ديك رومي مدخن
1 ملعقة صغيرة مايونيز قلي الدسم أو خالي الدسم
1 ملعقة صغيرة خردل
2 شريحة بندورة
2 ورقة خس
3 شريحة -4 مخلل
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1- يحمص الخبز أو يترك طرياً.
2- يمد المايونيز على رغيف وخردل على الرغيف الآخر.
3- تضاف شرائح الديك الرومي والخس والطماطم والمخلل.
4- تقسم الشطيرة إلى قسمين وتقدم.
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