ساندويش الديك الرومي المدخّن..لذيذ وسريع التحضير

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المقادير

2 شريحة خبز قمح بالحبة الكاملة أو خبز بالشوفان

4 شريحة صدر ديك رومي مدخن

1 ملعقة صغيرة مايونيز قلي الدسم أو خالي الدسم

1 ملعقة صغيرة خردل

2 شريحة بندورة

2 ورقة خس

3 شريحة -4 مخلل





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1- يحمص الخبز أو يترك طرياً.

2- يمد المايونيز على رغيف وخردل على الرغيف الآخر.

3- تضاف شرائح الديك الرومي والخس والطماطم والمخلل.

4- تقسم الشطيرة إلى قسمين وتقدم.

