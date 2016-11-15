ليدي - أسلوب الفنانة كارمن سليمان في الموضة

ما يُميّز أسلوب كارمن سليمان في الموضة هو أنه ناعم وعصري. ومنذ انطلاقها، رسمت لنفسها نمطاً واضحاً

ليدي- منذ عام 2012، ذاع اسم الشابة المصرية " كارمن سليمان " في الأوساط الفنية في الوطن العربي، حيث نالت المركز الأول في برنامج "أراب أيدول" Arab idol، ووصفها كبار الفنانين بصاحبة الصوت الذهبي. وقد توالت نجاحات كارمن عاماً بعد عام. واليوم، وهي في سن الـ21، أصبحت من أكثر النجمات الشابات شهرة، وشهرتها ليست في مجال الغناء فقط، بل في مجال الموضة أيضاً.



كارمن سليمان



أسلوب كارمن سليمان في الموضة ناعم وعصري

ما يُميّز أسلوب كارمن سليمان في الموضة هو أنه ناعم وعصري. ومنذ انطلاقها، رسمت لنفسها نمطاً واضحاً، ميّزها من غيرها، إذ إنّها تختار الإطلالات الناعمة والأنثويّة، والأهمّ من ذلك الإطلالات والملابس التي تناسب سنّها الشابة.

ما الذي يليق ولا يليق بـ كارمن سليمان

تليق بـ كارمن سليمان معظم أنواع الملابس بفضل قوامها النحيف، غير أنّ التصميمات الناعمة هي الأنسب بالنسبة إليها، خصوصاً فساتين السهرة المنسدلة على المسرح، وسراويل الجينز الضيّقة مع سترات البليزر الأنيقة في المناسبات الكاجوال. أمّا ما لا يليق بها فهو الفساتين الكبيرة وذات التصميمات المبهرجة، لأن هذه التصميمات ستطغى عليها وعلى طلّتها.

كيف تحصلين على أسلوب كارمن سليمان

إذا كنت من المعجبات بأناقة كارمن سليمان، فإنّ بإمكانك بسهولة أن تحصلي على أسلوبها في الموضة؛ وذلك عن طريق مراقبة تنسيقاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يمكنك أن تستوحي منها ما يعجبك من دون التقليد. وحاولي دائماً أن تضيفي لمساتك الخاصة من خلال الاكسسوارت.

شاهدي معنا أبرز وأحدث إطلالات كارمن سليمان:





