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صحة اخبار وتقارير إذا كنت تعاني من عسر الهضم.. فإليك الحل!

صحة

إذا كنت تعاني من عسر الهضم.. فإليك الحل!
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إذا كنت تعاني من عسر الهضم.. فإليك الحل!

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2016-12-28 07:48:06 A A

يعتبر عسر الهضم من المشاكل المنتشرة بين الناس، كما أنه يثير قلق العديد من الناس خوفاً من أن يتطور الألم ويصابوا بالقرحة. اليك بعض الطرق البسيطة التي تساعدك للتخلص من مشاكل عسر الهضم:


صورة توضيحيّة
 

أولًا: تجنب الاستلقاء بعد تناول الأكل.

ثانيًا: احرص على الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم.

ثالثًا: تجنب ممارسة الأنشطة التي تؤدي الى ابتلاع الهواء الزائد مثل مضغ العلكة وشرب المشروبات الغازية.

رابعًا: ابتعد عن الأطعمة الدسمة.

خامسًا: احرص على مضغ الطعام بشكل كامل وتناوله ببطء شديد.  

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