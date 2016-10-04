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شباب وصبايا نصائح رجالية للرجل: إكتشف شخصيتك من شكل لحيتك

شباب وصبايا

للرجل: إكتشف شخصيتك من شكل لحيتك
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للرجل: إكتشف شخصيتك من شكل لحيتك

السكسوكة بدون شارب

بعض الأشخاص يعتبرها سخيفة والبعض الآخر يربطها بالشخصية المهيبة، لكن علماء النفس يميلون إلى ربط هذا النمط بالإبداع الخارج عن المألوف، شخصية من يعتمدها تملك الجرأة للقيام بكل ما يحلو لها دون تجاوز للحدود

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2016-12-23 11:06:18 A A

تعتبر اللحى أحد أهم مظاهر الموضة في الوقت الحالي، ولكن هل تعلم عزيزي الشاب أن اللحية يمكن أن تكشف عن جوانب شخصيتك؟ تابع معنا المقال التالي عبر موقع العرب.كوم لتكتشف شخصيتك..


صورة توضيحية 

اللحية القصيرة
 اللحية القصيرة هي موضة هذا الموسم، لذلك من يعتمدها شخص مطلع على آخر صيحات الموضة، يتميز بشخصيته الهادئة والممتعة، لكنه من النوع المقلد لذلك قد تجد صعوبة في إكتشاف خفايا شخصيته الحقيقة، وهو من النوع الذي لا يجد حرج في إمضاء مدة لا بأس بها، وهو يهتم بلحيته، وهذا النوع من اللحى يتطلب الكثير من العناية.

اللحية الكثيفة المرتبة
 هذا النمط يرتبط بشخص يعرف مكانته من حوله، هذه اللحية لا تحدد هويته بل هو من يقوم بقلب مفهومها لتتناسب مع شخصيته الناضجة، وهذا الشخص الذي يمتلك هذه اللحية يمنح نفسه الإهتمام الكافي بشكله وأناقته، وهي من الأنماط التي تتطلب العناية بشكل دائم. والإنطباع الأول الذي تتركه اللحية هو أن صاحبها ذكي ومثقف وسريع البديهة.

اللحية الكثيفة العشوائية
 تلك التي تغطي منطقة الخدين بشكل كامل هي للرجل المبدع الذي لا يمكن توقع تصرفاته، عاشق للحرية ويتقبل شخصيته كما هي بحسناتها وسيئاتها، خصوصًا وأن النمط هذا من اللحى يتم إعتباره عشوائيا وغير مرتب.

السكسوكة
 تعبر عن شخص عالق في الماضي. هذه اللحية كانت دارجة خلال فترة التسعينات، لكنه أصبح مستهلكاً وأي شخص يخاف من التغيير يعني أنه ما زال في مرحلة من حياته لا تؤهله للمضي قدمًا، لكن هذا لا يعني أنه غير مستعد لتجربة أمور جديدة، فهو على الأرجح ثابت على ما يعرفه بإنتظار أن يجد أن ما يناسبه.

السكسوكة بدون شارب
 بعض الأشخاص يعتبرها سخيفة والبعض الآخر يربطها بالشخصية المهيبة، لكن علماء النفس يميلون إلى ربط هذا النمط بالإبداع الخارج عن المألوف، شخصية من يعتمدها تملك الجرأة للقيام بكل ما يحلو لها دون تجاوز للحدود.

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