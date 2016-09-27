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شباب وصبايا جمالك سيدتي أقنعة من الطبيعة لعلاج حب الشباب المزعج

شباب وصبايا

أقنعة من الطبيعة لعلاج حب الشباب المزعج
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أقنعة من الطبيعة لعلاج حب الشباب المزعج

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-03 07:28:31 A A

تعتبر البشرة الخالية من الشوائب هي سر نضارة المرأة والرجل ايضًا، لذلك سنحدثكم زوارنا الأعزاء عن أقنعة سريعة لزوال حب الشباب المزعج ، تابعوا المال التالي عبر العرب.كوم..


صورة توضيحية 

قناع الجريب فروت
قومي بتقشير حبة من الجريب فروت وتقطيعها إلى شرائح رفيعة وأضيفي حبة من الليمون المقشر والمقطع إليها واخلطيهم في الخلاط، أضيفي إليهم 3 ملاعق من العسل مع استمرارك بالخلط ثم ضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة وبعدها قومي بغسله بالماء الفاتر. كرري هذه الخلطة 3 مرات أسبوعياً وستلاحظين أنك تتخلصين من حب الشباب يوماً بعد يوم


قناع الليمون والبيض
تحتاجين إلى بياض بيضة واحدة ونصف ليمونةالطريقة: اخفقي بياض البيضة جيداً ثم أضيفي له عصير نصف ليمونة حتى تحصلي على عجينة متماسكة ضعيها على بشرتك من 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه بطريقة التربيت، طبقيه من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع وستلاحظين نتائج سريعة ومدهشة على بشرتك.

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