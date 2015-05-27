ليدي- 2 مليون مشاهد لصاحبة الصوت الجميل ساندرا الحاج

ساندرا ابنة 17 ربيعا تخطط لدراسة الموسيقى بهدف احتراف الغناء لاحقاً وقد أطلقت ساندرا بداية العام أغنية "حلوة يا بلدي" للفنانة داليدا

اجتاح صوت ساندرا الحاج مواقع التواصل من خلال فيديو شاهده أكثر من 2 مليون مشاهد ، حيث صوّره عبر الهاتف أحد زملائها، خلال حصّة في مدرستها الثانوية بقرية عبلين، وفيه تغني أغنية "صافيني مرة" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وينتهي الفيديو بالتصفيق وأصوات ابتهاج زملائها بما قدمت.







ساندرا الحاج



نشير الى ان ساندرا ابنة 17 ربيعا تخطط لدراسة الموسيقى بهدف احتراف الغناء لاحقاً، وقد أطلقت ساندرا بداية العام أغنية "حلوة يا بلدي" للفنانة داليدا، بتوزيع جديد للفنان فؤاد هلون، وصورت لها فيديو كليب مع المخرج اسعد أبو خضرة. ووصلت الأغنية الى قمة سباق "فن فنانينا" في صوت إسرائيل، وهي تستعد لتسجيل أغنيات ألبومها الأول في استديو الفنان ماهر ميخائيل.