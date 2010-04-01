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مقالات وتنبؤات تفاصيل كل حركة ولها معنى اكيد ... اعرف شخصيتك من حركاتك!!

مقالات وتنبؤات

اعرف شخصيتك من حركاتك!!
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كل حركة ولها معنى اكيد ... اعرف شخصيتك من حركاتك!!

* بعض الحركات "اللزمات" تحلل شخصيات الناس خاصة بعد المرور بمواقف معينه ..

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2010-04-01 17:20:53 A A

اعزائي كل حركة نقوم بها تفسر لعدة تفسيرات ، والحركات في جسم الانسان تدل على امور كثير ونستطيع من خلالها ان نعلم عن شخصيته ، تعالوا بنا نعرف شخصياتنا من حركاتنا.


صورة توضيحية

تحريك الخواتم:
عندما نرفع اليد إلى مستوى الأذن هذا تعبير عن حرجنا وقلقنا من الكلام الذي نسمعه و كأننا نريد أن ننأي بأنفسنا من قسوة الكلام أو لدينا رغبة ملحة في عدم سماعه.

عض الشفايف:
هذه الحركة تعني اننا نحاول منع أنفسنا بالقوة عن قول أي شيء وكأننا نحاول إبتلاع الكلام وعندما تصبح هذه الحركة عادة دائمة فإنها تدل على مقاومة الانفعالات الداخلية.

ضم اليدين عند التحدث:
حركة تعني الرغبة الملحة في الدفاع عن النفس وفي حمايتها من رد فعل قد يزعج الطرف الآخر. هذه الحركة قد تدل أيضا على أن المتحدث خجول جداً وغير قادر على التحكم بنفسه أثناء مخاطبته للآخرين.

وضع اليدين في الجيوب أثناء الحديث:
حركة تدل على موقف محدد ضد الطرف الآخر ورغبة ملحة في عدم مصارحته والإفصاح عن ما يجول في النفس . وهي حركة فيها تحد وكبرياء ومقاومة وكأننا بذلك نريد أن نقول "افعل ما تشاء انا لا اهتم لأمرك".

اللعب في خصلات الشعر:
رفع اليد إلى مستوى الرأس تعني التواصل مع الأفكار الداخلية واستحضار كل جزئية في هذه الأفكار. وهذه الحركة هي إبحار مع الذات ومحاولة للاختلاء بالنفس , إذا تحولت هذه الحركة إلى عادة فهي دليل على القلق والتوتر.

طرقعة الأصابع:
ليست تعبيراً عن العصبية كما يعتقد البعض بقدر ما هي رد فعل طبيعي سريع لما يدور حولنا سواء كان ذلك حديثاً أو حدثاً. محاولة منا للتعبير عن رغبتنا في إنهاء الوضع او الاسراع فيه أو بالعكس محاولة لتهدئته. 
 

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