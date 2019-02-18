خسارة بيتية مذلة للاخاء الناصرة أمام هبوعيل رمات جان 3-4

تعرض فريق مكابي الاخاء الناصرة الى خسارة مذلة في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل رمات جان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على استاد الناصرة - عيلوط ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين – تاسع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة. وأعلنت الادارة النصراوية عن تخصيص مبلغ 10 شيكل فقط ثمنا للتذكرة الواحدة، حيث تسببت هذه الخسارة بعودته الى صراعات القاع. وجاءت هذه الهزيمة بعدانتصارين متتاليين للاخاء. ولم يقدم تلامذة المدرب موطي ايفانير المستوى المطلوب منهم، علما أن ايفانير نفسه أبعد من الملعب لاحتجاجه على قرارات الحكم طال زاطيلمان. وأحرز للضيوف دور حوجي (2) وموشيه لوجاسي وطال أيالا، علما أن لوجاسي أهدر ركلة جزاء 11م، بينما سجل للنصراويين ألون بوزورجي مرتين وعلي خطيب من ركلة جزاء 11م، عدا عن ابعاد قلب الدفاع أكرم شريح. وبعد المباراة اتهمت الادارة النصراوية الحكم بتحكيم من طرف واحد، وأكدت على أنها ستقدم شكوى ضده، كما جاء في حديث مع الناطق بلسان الفريق عمر زعبي. وقد ألقى نفر من جمهور الاخاء باللائمة على حارس مرمى الفريق مهدي زعبي، حيث تبادلوا المسبات. كما حدثت بعض الاحتكاكات بين عدد من أعضاء الفريقين.

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