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العربية للتغيير تنفي تصريحات منصور عبّاس بشأن التفاهمات بين الأحزاب
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عكا والمنطقة

عبّاس: الأحزاب توصلت الى تفاهمات وباتت اقرب لبعضها - العربية للتغيير: تضليل للجمهور

صرّح د. منصور عبّاس نائب رئيس الحركة الإسلامية في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب: ان الجلسة التي جمعت الأحزاب العربية الأربعة من مركبات القائمة المشتركة في عكا عقدت بأجواء إيجابية وان النقاشات بين الأحزاب دارت بشكل موضوعي وهادئ

صرّح د. منصور عبّاس نائب رئيس الحركة الإسلامية في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"ان الجلسة التي جمعت الأحزاب العربية الأربعة من مركبات القائمة المشتركة في عكا عقدت بأجواء إيجابية وان النقاشات بين الأحزاب دارت بشكل موضوعي وهادئ، وهنالك تفاهم جيد لمواقف الأطراف المختلفة، غير ان المسافة اليوم بين الأحزاب الاربعة باتت اقرب من ذي قبل".  وتابع د. عباس:"سنلتقي غدا لاستكمال المحادثات بعد الرجوع للمؤسسات الحزبية للمشاورة، حول مجموعة الصيغ التي اقترحت على طاولة المفاوضات". واضاف قائلًا:"لقد تم الاتفاق بين الأحزاب على التناوب على رئاسة القائمة بين جميع المركبات كذلك على مختلف الامور الأخرى العالقة بنسبة كبيرة ليتبقى لنا القليل لننجزه خلال الفترة القريبة".

من جانبه نفى علي حيدر القيادي في الحركة العربية للتغيير تصريحات عبّاس وقال:"ان الخلافات بين الاحزاب ما زالت قائمة حول كافة النقاط ويجب قول الحقيقه للجمهور وعدم تضليلهم. الاحزاب الثلاثة لم تستطع ان تتفق بينها منذ انفصالنا عن المشتركة على مدار الاسابيع الماضية. نقترح على الاحزاب الثلاثة التوصل لاتفاق فينا بينهم اولا، ثم الجلوس معنا، لان ما يجري هو اضاعة للوقت ومحاولة لالقاء اللوم على الاخرين والخاسر هو شعبنا".

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كلمات دلالية
منصور عباس علي حيدر الحركة الإسلامية العربية للتغيير
العربية للتغيير تنفي تصريحات منصور عبّاس بشأن التفاهمات بين الأحزاب
صرّح د. منصور عبّاس نائب رئيس الحركة الإسلامية في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب: ان الجلسة التي جمعت الأحزاب العربية الأربعة من مركبات القائمة المشتركة في عكا عقدت بأجواء إيجابية وان النقاشات بين الأحزاب دارت بشكل موضوعي وهادئ

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