إصابة شخص بجراح طفيفة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة عرعرة والشرطة تحقق

أصيب شخص في الاربعينات من عمره بجراح طفيفة اثر تعرضه لاطلاق نار مدخل بيته بقرية عرعرة. وتم نقل المصاب الى مركز اجياد الطبي، وتم نقله الى مستشفى هلل يافة في الخضيرة. وهرعت الشرطة الى المكان وباشرت في التحقيق بملابسات الحادث.
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