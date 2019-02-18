مركز رواد: محاضرة حول مميزات وآليات التعامل مع الاطفال ما بعد الصدمات النفسية

ضمن المُحاضرات التربويّة التي تُقام في مركز رُوّاد الطفولة 360 – بلدية ام الفحم: نُظِّمت مؤخرًا محاضرة قيِّمة حول موضوع "مُميّزات وآليّات للتعامل مع أطفال ما بعد الصّدمات النفسيّة".

واُختيرَ موضوع المُحاضرة نظرًا لأعمال العنف المأساويّة والمُتكررة في بلدنا خاصّةً وفي المُجتمع العربيّ كافةً، خاصة أننا بتنا نرى أنّ أطفالنا فلذّات أكبادنا رُوّاد المستقبل أصبحوا يعيشون واقعًا مريرًا، يصعب التعامل معه بسهولة، واقعٌ يحتاج لبناء حصانة نفسيّة متينة لدى الأطفال، مبنيّة على أُسس وقواعد راسخة، وذلك لكي تُزرع في أفئدتهم بذرة حسنة يساهمون من خِلالها في بناء مجتمعٍ صالحٍ تكتنفه أواصر المحبّة والتّكاتف.

ومن هُنا ارتأى بدوره مركز رُوّاد الطفولة في ام الفحم أن يُخصِّص محاضرةً مهنيةً قيّمةً تدور حول هذا الموضوع بكلّ جوانبه وأشكاله.

وقامت المُحاضرة د.ايتي ايفيلين بتمرير مُحاضرة مُتخصّصة في مجال "الصّدمات النفسيّة في جامعة تل أبيب"، وقد اشترك في اللّقاء مهنيّون مختصّون في مجال التربية، العمل الاجتماعيّ، الصحة النفسيّة، المواضيع العلاجية والطّب.

ويُشار أنّ مركز رُوّاد الطفولة وبحكم تخصصه وتعامله مع فئة الأطفال يتابع هذا الموضوع بعدة وسائل وآليّات تربويّة، حيث أخذ على عاتقه مسؤوليّة التوعية وتقديم الأفضل، وسيكون له دور فعّال وبارز في العمل مع المهنيّين، الأهالي والأطفال ضمن هذا المجال، وذلك لتزويدهم بآليّات تُمكّنهم من تخطّي الأزمات نفسيًا ووجدانيًا.

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