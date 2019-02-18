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العشرات يتظاهرون في يافا احتجاجًا على ممارسات الشرطة
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مدن الساحل

العشرات يتظاهرون في يافا احتجاجًا على ممارسات السلطات في حي بيارة دكة

شارك العشرات من سكان يافا مساء اليوم في التظاهرة الاحتجاجية ضد ممارسات وهمجية الشرطة وتعاملها مع سكان حي بيارة دكة في يافا. واكد المتظاهرون رفضهم التام والمطلق لعدوانية الشرطة وتعاملها الفظ مع سكان الحي القائم قبل قيام دولة اسرائيل

شارك العشرات من سكان يافا مساء اليوم في التظاهرة الاحتجاجية ضد ممارسات وهمجية السلطات وتعاملها مع سكان حي بيارة دكة في يافا. واكد المتظاهرون رفضهم التام والمطلق لعدوانية الشرطة وتعاملها الفظ مع سكان الحي القائم قبل قيام دولة اسرائيل مشددين ان هذه السياسة القائمة على أساس عنصري تتناقض مع ابسط ظروف الانسان وحقوقه ومع القانون الدولي.

وقال عضو بلدية الرملة الناشط السياسي نايف ابو صويص :" ما يجري وما تقوم به الشرطة الاسرائيلية وأذرع بلدية تل ابيب /يافا هو صورة حية لما يعاني منه سكان المدن الساحلية يافا والرملة واللد، وهي جزء من المشهد اليومي في هذه المدن، وأننا اذ نطالب ان يتم وضع حد لسياسات التمييز بحقنا وان يكون هناك زيادة اهتمام بقضايا المواطنين في هذه المدن وخصوصا أننا عشية ال انتخابات البرلمانية، وهذه مناسبة لايصال صورة عن المعاناة التي يمر بها سكان هذه المدن والتي تسعى من خلالها السلطات الاسرائيلية مواصلة النكبة بحق الذين تشبثوا بوطنهم وحافظوا على عروبة وفلسطينية الحيز والمكان".

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كلمات دلالية
يافا حي بيارة دكة
العشرات يتظاهرون في يافا احتجاجًا على ممارسات الشرطة
شارك العشرات من سكان يافا مساء اليوم في التظاهرة الاحتجاجية ضد ممارسات وهمجية الشرطة وتعاملها مع سكان حي بيارة دكة في يافا. واكد المتظاهرون رفضهم التام والمطلق لعدوانية الشرطة وتعاملها الفظ مع سكان الحي القائم قبل قيام دولة اسرائيل

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