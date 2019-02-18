اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب النقب أخبار اخبار محلية تل السبع تفجع بوفاة الطفل معتز الحمدات بعد استنشاقه

أخبارNews & Politics

تل السبع تفجع بوفاة الطفل معتز الحمدات بعد استنشاقه
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
11

حيفا
غائم جزئ
11

ام الفحم
غائم جزئ
12

القدس
غائم جزئ
12

تل ابيب
غائم جزئ
12

عكا
غائم جزئ
11

راس الناقورة
غائم جزئ
11

كفر قاسم
غائم جزئ
12

قطاع غزة
غائم جزئ
9

ايلات
غيوم متناثره
14
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
النقب

تل السبع تفجع بوفاة الطفل معتز الحمدات بعد استنشاقه الغاز

فجعت قرية تل السبع بخبر وفاة الطفل معتز الحمدات (12 عاماً) بعد ان استنشاقه للغاز كما يقال.يشار الى ان الطفل نقل قبل يومين الى المستشفى وهو بحالة خطيرة جداً، ذلك بعد ان استنشق الغاز وفق ما يقال، واليوم اقر الطاقم الطبي وفاته بعد محاولات عد

فجعت قرية تل السبع بخبر وفاة الطفل معتز الحمدات (12 عاماً) بعد ان استنشاقه للغاز كما يقال.يشار الى ان الطفل نقل قبل يومين الى المستشفى وهو بحالة خطيرة جداً، ذلك بعد ان استنشق الغاز وفق ما يقال، واليوم اقر الطاقم الطبي وفاته بعد محاولات عديدة لإنقاذ حياته والتي لم تتكلل بالنجاح.هذا وتسود حالة من الحزن في القرية ولدى العائلة وزملائه الطلبة.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
تل السبع
العشرات يتظاهرون في يافا احتجاجًا على ممارسات الشرطة
شارك العشرات من سكان يافا مساء اليوم في التظاهرة الاحتجاجية ضد ممارسات وهمجية الشرطة وتعاملها مع سكان حي بيارة دكة في يافا. واكد المتظاهرون رفضهم التام والمطلق لعدوانية الشرطة وتعاملها الفظ مع سكان الحي القائم قبل قيام دولة اسرائيل

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
الإعلامي أحمد حازم
لقاء علي سلام مع الرئيس الفلسطيني/أحمد حازم
جميل السلحوت
نتنياهو يكشف حلفاءه العرب/جميل السلحوت
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab