تل السبع تفجع بوفاة الطفل معتز الحمدات بعد استنشاقه الغاز

فجعت قرية تل السبع بخبر وفاة الطفل معتز الحمدات (12 عاماً) بعد ان استنشاقه للغاز كما يقال.يشار الى ان الطفل نقل قبل يومين الى المستشفى وهو بحالة خطيرة جداً، ذلك بعد ان استنشق الغاز وفق ما يقال، واليوم اقر الطاقم الطبي وفاته بعد محاولات عديدة لإنقاذ حياته والتي لم تتكلل بالنجاح.هذا وتسود حالة من الحزن في القرية ولدى العائلة وزملائه الطلبة.

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