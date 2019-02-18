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كل العرب قرى المرج أخبار اخبار محلية اصابة شابتين من الشبلي بعد تعرضهما للطعن

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اصابة شابتين من الشبلي بعد تعرضهما للطعن
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قرى المرج

اصابة شابتين (24 و 30 عاما) من الشبلي بعد تعرضهما للطعن من قبل سائق اعترض طريقهما

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء انه تم تلقي بلاغ حول سيارة على شارع رقم 65 بين ألون تافور ومفترق دبورية وبداخلها سيدتين مصابتين، حيث هرع الى المكان الطواقم الطبية التابعة للمؤسسة في لواء الجلبواع

 أفاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء انه تم تلقي بلاغ حول سيارة على شارع رقم 65 بين ألون تافور ومفترق دبورية وبداخلها سيدتين مصابتين، حيث هرع الى المكان الطواقم الطبية التابعة للمؤسسة في لواء الجلبواع وقدموا الإسعافات الأولية لمصابتين بجراح متوسطة وطفيفة مع جراح تنزف في القسم العلوي من جسدهما". وبحسب مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب فإن السيدتين قد تعرضتا للطعن من قبل مجهول.

وافاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" على  شارع 65 في المقطع بين الون تابور ودبورية، تم طعن شابتين من بلدة الشبلي (24 و30 عاما)، مما اسفر عن اصابتهما بجراح طفيفة. ومن التحقيقات الاولية تبين ان سائق سيارة قام باعتراض طريقهما وطعنهما بواسطة سكين. وباشرت الشرطة التحقيق والخلفية جنائية".

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