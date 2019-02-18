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الناصرة: اصابة سيدة وشاب من الضفة باطلاق نار
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الناصرة والقضاء

الناصرة: اصابة سيدة وشاب من الضفة بجراح اثر تعرضها لإطلاق نار من قبل مجهول

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيانٍ عممه على وسائل الإعلام: ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة حول تعرض سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا من الناصرة لإطلاق نار، بحيث هرعت الى المكان الطواقم الطبية وعملت على تقديم الإسعافات الأولية

 

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيانٍ عممه على وسائل الإعلام:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة حول تعرض سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا من الناصرة لإطلاق نار، بحيث هرعت الى المكان الطواقم الطبية وعملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابة ومن ثم تم نقلها الى مستشفى الناصرة والإنجليزي وهي تعاني من جراح متوسطة في الأطراف".

وقال مراسل موقع العرب ان الحديث يدور حول اطلاق نار نفذه مجهول كان يستقل دراجة نارية.

من جانبه قال الناطق بلسان الشرطة:"ان المحققين الذين وصلوا الى المكان شرعوا بالتحقيق في ظروف الحادث وملابساته وخلفيته، وخلال عمليات البحث عن مشتبهين وجمع الأدلة والإفادات عثر على شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من سكان الضفة الغربية ويمكث في البلاد بصورة غير قانونية وهو مصاب بجراح طفيفة نتيجة الرصاص، بحيث نقل الى المستشفى لتلقي العلاج".

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