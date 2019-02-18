الشرطة تعتقل مواطنًا من الرملة بشبهة تهديد رئيس البلدية وموظفين آخرين

اعتقلت الشرطة شابًا من سكان مدينة الرملة يبلغ من العمر 27 عامًا وذلك بعد تلقيها شكوى حول تهديدات لرئيس البلدية وعدد من الموظفين. وتبين من التحقيقات الأولية ان المشتبه اجرى اتصالات هاتفية وارسل رسائل قصيرة تحمل تهديدات لرئيس البلدية وموظفين آخرين، وقال انه سيقوم بأذيتهم على خلفية مطالبته بمعالجة بناء غير مرخص.
هذا وتم تمديد اعتقال المشتبه في محكمة الصلح في ريشون لتسيون مع استمرار التحقيق في القضية.
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