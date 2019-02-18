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كل العرب وادي عارة رياضة وشباب رياضة محلية هـ. أم الفحم يفوز على تسور شالوم 1-0

رياضة وشبابSports

هـ. أم الفحم يفوز على تسور شالوم 1-0
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حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
13

حيفا
غائم جزئ
13

ام الفحم
غائم جزئ
13

القدس
غائم جزئ
13

تل ابيب
غائم جزئ
13

عكا
غائم جزئ
13

راس الناقورة
غائم جزئ
13

كفر قاسم
غائم جزئ
13

قطاع غزة
غائم جزئ
9

ايلات
غيوم متناثره
12
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وادي عارة

المتصدر هبوعيل أم الفحم يوسّع فارق النقاط بفوزه على تسور شالوم 1-0

فاز متصدر اللائحة فريق هبوعيل أم الفحم في مباراته الخارجية على فريق مكابي تسور شالوم بهدف مقابل لا شيء

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فيديو وصور من المباراة

في المعسكر الفحماوي يبدون رضاهم، حيث استرد الفريق عافيته بعد تعادلين متتاليين

فاز متصدر اللائحة فريق هبوعيل أم الفحم في مباراته الخارجية على فريق مكابي تسور شالوم بهدف مقابل لا شيء، بحضور 700 متفرج فحماوي حماسي على ملعب كريات آتا ضمن ختام مباريات الأسبوع العشرين – خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. هذا، وقد عاد قلب الدفاع نداف مونيس الى تشكيلة الفحماويين، بعد انهائه عقوبة الايقاف عن مباراة واحدة.

وتسيد تلامذة المدرب شمعون هداري أجواء اللقاء منذ البداية، فوصلوا الى فرص كثيرة للتهديف، لكنها أهدرت في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تواصلت السيطرة المطلقة، وترجمها متوسط الميدان محمد محاميد (الجنجي) الى هدف السبق برأسية في الدقيقة الخامسة والخمسين بعد رفعة متقنة من موشيه بن لولو.
وفي المعسكر الفحماوي يبدون رضاهم، حيث استرد الفريق عافيته بعد تعادلين متتاليين، وتتمثل العودة الى المسار الصحيح برفع الفارق عن الوصيف هبوعيل باقة الغربية الى ثماني نقاط.

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كلمات دلالية
هبوعيل أم الفحم تسور شالوم الدرجة الأولى
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