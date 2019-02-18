يوسف شاهين عضو العربية للتغيير: مطالب الآخرين أفشلت المبادرة والتجمع والاسلامية يروّجان الأكاذيب

يوسف شاهين عضو المكتب السياسي للعربية للتغيير:

نحن وافقنا على معادلة بلا رئاسة لانجاح المبادرة الا أنّ مطالب الاخرين افشلت الجهود حتى الآن

قال يوسف شاهين عضو المكتب السياسي للحركة العربية للتغيير في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب إنّ:"حزب التجمع طالب خلال اجتماع الامس في الناصرة بالرئاسة بل وتعنت بمطالبه، أمّا الجنوبية مصرة على الرئاسة لمنصور عباس والحصول على 4 مقاعد، ونحن قد وافقنا على معادلة بلا رئاسة لانجاح المبادرة الا أنّ مطالب الاخرين افشلت الجهود حتى الآن"، كما ورد في البيان.



يوسف شاهين عضو المكتب السياسي للحركة العربية للتغيير

وأضاف شاهين في بيانه أنّ:"اجتماعا بدأ مساء اليوم الاثنين بين مركبات الرباعية وسط تشدد الاطراف وبعد اعلان اتفاق الجنوبية والتجمع الذي يبعد امكانية اعادة المشتركة"، وتابع:"هناك شعور أن البعض يتصيد لزملائه بدلا من ان يفاوض بشكل صادق"، على حدّ قوله. وذكر شاهين أنّ:"بعد اعلان الاتفاق بين التجمع والاسلامية بدأوا ببث وترويج الأكاذيب والاشاعات لتبرير اتفاقهما"، كما قال.

وتابع يوسف شاهين:"الادعاء أنّ المعادلة الوحيدة المطروحة هي 3-3-4-4 هو ادعاء خاطئ وغير صحيح. المبدأ كان أن من يأخذ الرئاسة يدفع ثمنا في المقاعد".

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