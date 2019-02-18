النقب: اعتقال 26 مشتبهًا بتجارة وترويج السلاح

الفيديو المرفق من الشرطة

أفاد الناطق بلسان الشرطة في النقب أنّه:"بعد الكشف عن تشغيل عميل شرطة سريّ ضمن تحقيقات خاصّة، تمّ اعتقال 26 مشتبهًا من التجمعات البدوية في النقب وتنسب لهم مخالفات تجارة وترويج السلاح غير القانوني وخالفات أخرى تتعلق بالمخدرات"، وذركت الشرطة أنّ:"النشاطات والحملات مستمرة ضد ظاهرة السلاح والتسلح غير القانوني لما فيه مصلحة للمواطنين"، كما ورد في البيان.

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