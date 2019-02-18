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تظاهرة شعبية رفضًا لمخطط طنطور في عكا
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عكا والمنطقة

عكا: تظاهرة شعبية رفضًا لمخطط طنطور- جيتو يحاصر جديدة المكر

يتظاهر عشرات المواطنين من جديدة المكر وعكا والقرى المجاورة تنديداً ورفضًا لمخطط طنطور

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فيديو وصور من المظاهرة

رفع المتظاهرون الشعارات المناهضة لمشروع "طنطور" وأكّدوا أنّه:"جيتو يحاصر الجديدة المكر"

يتظاهر عشرات المواطنين من جديدة المكر وعكا والقرى المجاورة تنديدًا ورفضًا لمخطط "طنطور"، وذلك في مدينة عكا مقابل قاعة مؤتمرات يقام فيها مؤتمر لوزارة الاسكان بشأن هذا المخطط. ورفع المتظاهرون الشعارات المناهضة لمشروع "طنطور" وأكّدوا أنّه:"جيتو يحاصر الجديدة المكر وهو مشروع مدمّر ومشؤوم ويسلب أصحاب الأرض حقّهم وأراضهيم"، كما قال.

يشار إلى أنّ مشروع الطنطور هو من تخطيط وزارة الاسكان ووزارة الداخلية، وقد تمّ منذ فترة ايداع خارطة هيكلية لبناء حي جديد (او مدينة عربية جديدة) على أراضي طنطور المتواجدة جنوبي قريتي الجديدة المكر، وحسب المخطط والخارطة المقترحة سيتم بناء 8000 وحدة سكن في المرحلة الاولى على ان تحوي في نهاية الامر 14.6 الف وحدة سكن جديدة. إلا أنّ اهالي الجديدة المكر يعارضون بناء هذا الحي او ما يسمى مدينة الطنطور على اراضيهم للعديد من الاسباب، اهمها أنّ هذا المشروع هو بالواقع مشروع لمصادرة وسلب الأراضي كما أنّه مشروع يطوّق ويحاصر جديدة المكر، على حدّ تعبيرهم.

 

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تظاهرة شعبية رفضًا لمخطط طنطور في عكا
يتظاهر عشرات المواطنين من جديدة المكر وعكا والقرى المجاورة تنديداً ورفضًا لمخطط طنطور

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