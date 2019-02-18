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المركز:ضرب وصفع ولكم مسنين بمشفى للعجزة

نشرت الشرطة الاسرئايلي اليوم الاثنين مقطع فيديو الذي يوثق جزءًا من الإساءة والإعتداء الجسدي العنيف الذي تعرض له مسنون في مشفى تمريضي للعجزة في منطقة هشفيلا. وذكر وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي في بيان عمّمه على وسائل الاعلام أنّ:" الشرطة شغّلت عميلًا سريًا بمشفى تمريضي للعجزة في منطقة شفيلا حيث كشف شبهات الاعتداء العنيف ضد مقدمي الرعاية للمسنين، بما في ذلك الضرب واللكم والصفع والدفع". وأوضحت الشرطة أنّه:"تمّ اعتقال مشتبهين (50 ، 45 ، 43 ، 33 عامًا) من سكان اللد، ريشون لتسيون والرملة أحيلوا الى التحقيق بشبهة إساءة معاملة أشخاص عجز ، والاعتداء عيهم الى جانب ارتكاب مخالفات اخرى".

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المركز: مصرع رجل إثر تعرّضه للدهس
تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 15:44 بلاغا حول إصابة رجل (52 عاما) إثر تعرّضه للدّهس على شارع 2 بالقرب من مفترق أور عكيفا

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